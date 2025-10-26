Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñaki Apezetxea muestra una foto de Paiporta. Royo

Iñaki Apezetxea

De Berastegui a Paiporta para ayudar
«Me quedo con la emoción de ayudar en todo lo que pude, no hay nada mejor que eso»

Un vecino de Paiporta viajó en agosto a Berastegi en búsqueda de Iñaki para agradecer su colaboración hace un año

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Para Iñaki Apezetxea (Berastegi, 66 años) la decisión de ir a ayudar a Valencia no tuvo mayores complicaciones. «Fue muy fácil. Cuando tenía 24 años ... pasó lo mismo en Tolosa, en las famosas inundaciones de 1993. Conocí aquello. Vi las imágenes de lo que estaba pasando y no dudé. Pensé 'yo tengo que ir ahí, necesitan a gente como yo que sepa unos cuantos oficios'». Una vez que preparó el coche con herramientas y una cama en la que iba a dormir durante el tiempo que estuviera en la zona afectada, condujo a Paiporta y comenzó a andar por las calles de la localidad donde más cadáveres se rescataron.

