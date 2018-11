Un 'dj' en el puesto de castañas El dj Nex y el castañero Jesús, ayer, en plena faena en el puesto del Buen Pastor. / PEDRO MARTÍNEZ El punto de venta de los arcos del Buen Pastor donostiarra albergó ayer por la tarde una novedosa sesión a cargo de Nex TERESA FLAÑO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 5 noviembre 2018, 07:36

Jesús Beaumont y Néstor Rebollo no se conocían hasta hace unos días. No tienen amistades comunes y su trabajo tampoco les había hecho coincidir. El primero regenta un puesto de castañas y el segundo es dj. Pero ayer combinaron durante algo más de una hora sus labores para ofrecer una sesión de música.

La mezcla resultaba cuando menos peculiar: la brasa donde se asaban las castañas se convirtió en una especie de original sampler de forma que su chisporreteo era un efecto sonoro más. Los clientes que se acercaban a comprar un cucurucho por 2,5 euros se sorprendían, pero enseguida comenzaban a mover los pies al ritmo de la música.

La idea partió de Rebollo porque, después de muchos años, unos 25, pinchando en bares y discotecas, -también lo hizo una temporada en el Txuri cuando la pista de hielo abría los sábados por la noche-, se encuentra en un momento en el que quiere sacar la figura del dj a la calle. «Desde hace tiempo un dj en una cabina de una discoteca o de un bar es algo muy normal, no sorprende a nadie, pero quería llegar a nuevos espacios hasta ahora vírgenes para nuestro oficio», explicaba ayer Nex antes de empezar a pinchar.

Con ese pensamiento dentro de su cabeza, empezó ambientando con la música que recoge en sus archivos y discos duros en tiendas de moda y establecimientos similares para atraer a nuevos clientes. También está en tratos con varias galerías de arte para ambientar estos espacios más allá del día de la inauguración. «Hay que extender la imagen del dj», repetía.

Puesto coqueto

Tras recorrer los distintos puestos de castañas que salpican el centro donostiarra, Rebollo se decantó por el del Buen Pastor por una cuestión estética. «Lo tiene muy bien cuidado y decorado, muy coqueto».

Y es que Beaumont se lo curra. Otros años ha solido pintar el interior de blanco, pero en esta ocasión ha decidido empapelarlo con un diseño que se asemeja a una pared de madera clara. Sabe sacar provecho al pequeño cubículo donde también ha montado un jardincillo artificial. Desde hace unos días ha añadido a la decoración un reloj que se ha convertido en el protagonista del puesto. «No sabes el éxito que está teniendo, todo el mundo me dice que queda muy bien. Estaba salseando en internet, en la página de Wallapop -donde se venden artículos de segunda mano- y lo vi. Costaba 20 euros y ha sido una buena inversión». Lo que le molesta es que un grafittero ha plasmado su firma.

Al castañero le parecen estupendas «todas las iniciativas que sirvan para acercar a la gente al puesto, aunque luego no compren. Está bien que haya ambiente, sobre todo días como los domingos que son más tranquilos». Pero antes del inicio de la sesión no las tenía todas consigo porque habían hablado tan poco entre ellos que no sabía qué música iba a escuchar. «Me gusta todo menos el reggaeton, lo odio. ¿No me pondrás reggaeton? Enseguida se tranquilizó, los ritmos eran tranquilos, house y chill house, porque Rebollo no quiere que la música moleste: «Tiene que estar ahí, que se sienta el ritmo, pero sin estridencias», comentaba.

La sesión apenas duró una hora. Es lo que tiene pinchar en puestos de castañas: no cuentan con baterías eléctricas para cargar el ordenador y el altavoz. Pero también tiene sus cosas positivas: el dj no pasa frío al lado de las brasas.