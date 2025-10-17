«¿Si pudieras colaborar con cualquier científico de la historia, a quién elegirías?»

En una sala repleta de expectación, jóvenes estudiantes se atreven con los Premios Nobel. «¿Si pudieras colaborar con cualquier científico de la historia, vivo o ... fallecido, a quién elegirías y por qué?», lanza la estudiante Aiora Larrasa, del centro La Salle Irun, premiada con la pregunta más interesante del encuentro top@DIPC Zientziarekin solasean! que tuvo lugar ayer en Eureka! Zientzia Museoa en Donostia.

En esta decimoquinta edición de los encuentros organizados por el Donostia International Physics Center (DIPC), que tienen como principal objetivo impulsar la vocación hacia estudios científicos y tecnológicos entre la juventud vasca, han participado alrededor de 240 estudiantes de secundaria y bachillerato y profesorado de 36 centros de enseñanza de Euskadi. La jornada, conducida por el Premio Príncipe de Asturias, Pedro Miguel Etxenike, les dio la oportunidad de charlar con figuras que admiran e inspiran: el Premio Nobel de Química Jean-Marie Lehn, padre de la química supramolecular; el Premio Nobel de Fisiología o Medicina Jack W. Szostak, reconocido por descubrir cómo los telómeros y la enzima telomerasa protegen al ADN; y con la bioquímica Yamuna Krishnan, pionera en la interfase entre la nanotecnología de ADN y la biología celular.

Tras contar brevemente sus experiencias, fueron respondiendo a los interrogantes del alumnado, transmitiéndoles así su pasión por la ciencia. La pregunta ganadora, que premia Telefónica, fue reconocida «porque nos hace reflexionar sobre las figuras individuales que han contribuido a la historia de la ciencia; haciendo ver la ciencia como un proceso continuo y colectivo donde los nuevos descubrimientos se apoyan en contribuciones anteriores».

Yamuna Krishnan remarcó que una de sus mayores alegrías al dedicarse a la ciencia es observar algo que no esperaba ver. Por su parte, Jean-Marie Lehn insistió en que «Cada descubrimiento empieza con la curiosidad de gente como vosotros». Por último, Jack W. Szostak explicó que«la ciencia es la búsqueda de la verdad, a menudo en áreas de gran incertidumbre y teorías contradictorias, lo que significa que siempre debemos estar preparados para descartar nuestras ideas favoritas ante nuevas pruebas».

En otro acto en el marco de 'Donostia, Zientzia Hiria'. hoy a las 19.00 horas se celebra una mesa redonda en el Museo San Telmo para dialogar sobre el origen de la vida.