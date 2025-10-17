Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alumnos y profesores posan con los científicos invitados, ayer en Donostia. JOSÉ MARI LÓPEZ

«¿Si pudieras colaborar con cualquier científico de la historia, a quién elegirías?»

Cerca de 240 estudiantes y profesores vascos han conversado con prestigiosas figuras de la ciencia, incluidos dos Premios Nobel, en un encuentro en Donostia

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

En una sala repleta de expectación, jóvenes estudiantes se atreven con los Premios Nobel. «¿Si pudieras colaborar con cualquier científico de la historia, vivo o ... fallecido, a quién elegirías y por qué?», lanza la estudiante Aiora Larrasa, del centro La Salle Irun, premiada con la pregunta más interesante del encuentro top@DIPC Zientziarekin solasean! que tuvo lugar ayer en Eureka! Zientzia Museoa en Donostia.

