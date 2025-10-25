Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La próxima noche acaba el horario de verano y a las 3.00 serán las 2.00

España ha propuesto a la UE acabar con el cambio de hora en 2026 «porque ya no supone un ahorro energético y trastoca los ritmos biológicos»

DV

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Este fin de semana se produce el cambio de hora. Esta noche, durante la madrugada, los relojes se retrasan una hora, marcando el final del horario de verano y el inicio del horario estándar o de invierno. A las 3.00 de la madrugada se retrasarán los relojes para que marquen las 2.00, ganando así una hora extra de sueño. La mayor parte de los relojes hoy en día se actualizarán automáticamente y solo habrá que vigilar los pocos analógicos que quedan.

Este cambio, que se produce dos veces al año y está regulado por una directiva europea que establece una fecha y horario común para el inicio y el final del horario de verano, con el objetivo de aprovechar al máximo las horas de luz natural, tal y como se viene haciendo desde la década de los años 70 del siglo pasado. No obstante, puede que los cambios de horario tengan los días contados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto esta semana en el Consejo Europeo acabar con el cambio de hora estacional, esgrimiendo que «ya no tiene sentido», que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene «un impacto negativo» en la salud y en la vida de la gente. En un video publicado en la red social X, el jefe del Ejecutivo recordó que este fin de semana se pasará del horario de verano al de invierno, y aseguró que, «francamente», no le ve el sentido a retrasar y adelantar las agujas del reloj. «En todas las encuestas en las que se les pregunta, a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético, y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos», explicó.

