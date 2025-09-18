Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gorka Estrada

Protesta ante los fallos que anulan la exigencia de euskera

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

Una concentración convocada por Bagera y Euskalgintzaren Kontseilua protestó ayer ante el Palacio de Justicia de San Sebastián por las sentencias que anulan la exigencia ... de perfiles lingüísticos en convocatorias de empleo público. La movilización de ayer responde a la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Donostia que rechaza pedir el PL2 en el proceso de estabilización de agentes de Movilidad de Donostia. El propio alcalde, Eneko Goia, ha manifestado al respecto que «sentencias como esta suponen retroceder en un camino en el que se había avanzado mucho».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  2. 2 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  3. 3 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  4. 4 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  5. 5 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»
  6. 6 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  7. 7 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  8. 8

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  9. 9

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  10. 10 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Protesta ante los fallos que anulan la exigencia de euskera

Protesta ante los fallos que anulan la exigencia de euskera