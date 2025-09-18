Protesta ante los fallos que anulan la exigencia de euskera
Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00
Una concentración convocada por Bagera y Euskalgintzaren Kontseilua protestó ayer ante el Palacio de Justicia de San Sebastián por las sentencias que anulan la exigencia ... de perfiles lingüísticos en convocatorias de empleo público. La movilización de ayer responde a la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Donostia que rechaza pedir el PL2 en el proceso de estabilización de agentes de Movilidad de Donostia. El propio alcalde, Eneko Goia, ha manifestado al respecto que «sentencias como esta suponen retroceder en un camino en el que se había avanzado mucho».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.