«Con la prótesis he recuperado mi vida, ahora puedo mover los brazos»

Tiene tantos puntos de sutura que ha perdido la cuenta. Y la verdad, tampoco le interesa demasiado contarlos. Muestra las cicatrices de sus hombros con naturalidad, aunque cruza los dedos para que el futuro no le depare nuevas marcas. «Dos en este hombro. Otras dos, en el otro, y aquí una un poco más grande que es la del implante, pero que casi ni se ve», comenta bajándose un poco el cuello del jersey.

Pilar Puras, tiene 71 años y en 2015, después de cuatro intervenciones entre los dos hombros le comunicaron que una quinta operación similar no le daba garantías y que en cuanto volviera a levantar los brazos, los tendones volverían a romperse. La solución: una prótesis de hombro invertida. «No sé muy bien lo que significa», reconoce, pero tampoco le importa demasiado. «Tengo un hierro hasta el codo que se ve en la radiografía y los clavos sujetos al omoplato», reproduce y va a lo importante: «He recuperado mi vida de antes, puedo levantar los brazos, coger algo de peso y no he vuelto a tener problemas», confiesa.

Intervención Qué es. Una réplica de la articulación dañada que se debe sustituir. Lesiones de hombro. Más frecuentes por actividad o por edad, en este caso, debido normalmente a la rotura de tendones del manguito rotador. Beneficios. La intervención es de media 15-20 minutos menor que una 'prótesis navegada', reduce riesgos y complicaciones y garantizan una duración mayor que las convencionales.

Su relación con las salas de operaciones viene de largo. Tanto que el doctor que desde el inicio ha seguido su caso, el doctor Ricardo Cuéllar, «es casi como de la familia». La primera intervención se la realizó hace 25 años en la ya desaparecida Clínica del Pilar. Esta mujer natural de Santo Domingo (La Rioja), pero donostiarra de adopción, trabajaba en la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer de Gipuzkoa (Afagi) «y un día fui a coger a una mujer que me pegó un pellizco muy fuerte en el hombro derecho y me tuvieron que operar», relata.

A raíz de aquella lesión, y de manera involuntaria, empezó a hacer un reparto desequilibrado del peso y los esfuerzos, castigando el brazo 'bueno' -el izquierdo-, lo que derivó en que tuvo que volver a pasar por quirófano hasta en dos ocasiones más en un periodo de diez años. «En todas las ocasiones lo que hacía Cuéllar era coserme los tendones porque se me rompían con bastante facilidad», explica.

No pasaba un lustro sin que Pilar pasara por la mesa de operaciones, y lejos de acostumbrarse a ese proceso, cada vez que se imaginaba tumbada en la camilla se le revolvía el estómago. «Las operaciones han ido todas fenomenal, pero reconozco que dos días antes ya me pongo muy nerviosa. No es plato de buen gusto, porque impone mucho», apunta.

Los hombros son sin lugar a dudas su talón de Aquiles. En 2012 y fruto de una caída, se fracturó el derecho y tuvo que volver a ser operada en Policlínica. «Ya no cogía peso, ni podía levantar el brazo para coger un plato o llevar una olla, así que en 2015 Cuéllar me dijo que no podía seguir operándome y que me proponía hacerme el implante y la verdad que estoy encantada, porque desde entonces no he tenido ningún problema y parece la definitiva», insiste.

Implante personalizado

Hace cuatro años que el Servicio de Traumatología de Policlínica Gipuzkoa empezó a ofrecer prótesis personalizadas a los pacientes que las necesitaban y Pilar Puras fue una de las primeras. Se le realizó una réplica exacta de la articulación que se le debía sustituir, gracias a «una resonancia y mediante varios programas informáticos imprimimos un modelo en 3D que nos sirven para proyectar la intervención», explica Ricardo Cuéllar, quien añade que la mayor ventaja de las prótesis personalizadas es que consiguen reducir el tiempo de intervención en una media de 15-20 minutos, logrando reducir riesgos y complicaciones como el sangrado o la infección. Además, al tratarse de prótesis más exactas tienen una duración mayor que las convencionales.

Las lesiones de hombro más frecuentes suelen estar ligadas a la actividad y a la edad, concretamente en este último caso, debido a la rotura de los tendones del manguito rotador, como fue el caso de Pilar.

En estos casos de rotura de tendones, luxaciones o traumatismos en el hombro, el tratamiento inicial recomendado por los traumatólogos es el de la cirugía artroscópica. Esta intervención entra en una articulación mediante una cámara a través de pequeños abordajes y logra tratar estas patologías. «La principal ventaja de esta cirugía es que conseguimos, de forma menos invasiva, un resultado mucho mejor, la recuperación es más rápida y la lesión que se produce en los tejidos para llegar hasta la lesión articular es menor», explica Adrián Cuéllar.

Según indican los traumatólogos, la discusión actual en el mundo de las prótesis se centra entre las personalizadas y las denominadas «prótesis navegadas». Pero estas últimas prolongan ligeramente la duración de la intervención. «Por eso y por los buenos resultados que hemos obtenido en estos cuatro años, seguimos apostando por las prótesis personalizadas», remarcan.