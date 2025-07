Las promesas de la Física no descansan en verano Ciencia. Jóvenes de diversas universidades que forman parte del programa ENEF visitan estos días varios centros de investigación donostiarras

Asombrados por las oportunidades en el ámbito de la ciencia que ofrece Gipuzkoa, decenas de estudiantes de Física visitaron ayer diversas instalaciones y laboratorios donostiarras. Enmarcados en el programa 'ENEF' (Encuentro Nacional de Estudiantes de Física), los jóvenes pudieron escuchar y conversar con ponentes e investigadores que trabajan de lo que ellos estudian. «Me ha asombrado lo punteras que son las máquinas que hemos visto aquí», admite Jaime Cardenioso, estudiante de física en Valladolid. En la universidad no están acostumbrados a experimentar con aparatos de tales dimensiones, los de allí «son mucho más pequeños y tienen menos precisión».

El joven estudiante se quedó asombrado por la cantidad de personas con nacionalidades diferentes con las que se ha encontrado en el CIC nanoGUNE: «Me esperaba más españoles y menos extranjeros, pero me ha gustado el hecho de que haya una comunidad cultural de distintos investigadores, porque demuestra como la gente de verdad quiere venir a investigar aquí y que estamos construyendo una red de científicos atractiva y positiva». Si bien Jaime al principio quería trabajar fuera de la investigación, esta visita ha cambiado su visión. «Es una gran oportunidad para ver qué se hace en los laboratorios a nivel estatal. Después de haber visto este tipo de cosas tan interesantes me he animado a explorar este campo».

Ana Salcedo estudia Física junto a Jaime en Valladolid, y dice haberse apuntado al programa por el gran nivel académico que poseen los ponentes que intervinieron. En la visita de ayer a los laboratorios de nanoGUNE la joven terminó maravillada por la nanomedicina y por la posible capacidad de esta de detectar células cancerígenas. «A pesar de que sea especulativo, y muy difícil de trabajar, los investigadores del laboratorio han asegurado que en un futuro podría servir como aplicación médica», asegura Ana.

El Encuentro Nacional de Estudiantes de Física es semejante a un campamento juvenil. Durante cinco días los futuros físicos conviven en un colegio mayor. A diario tienen diversas ponencias y visitas a laboratorios y centros de investigación. Además, gozan de actividades de ocio como los 'herri kirolak' o las visitas a las sidrerías que les permiten conocer las capitales y tradiciones vascas.

En total, los estudiantes se empaparon del trabajo de investigación de cuatro centros del ecosistema científico guipuzcoano: CIC nanoGUNE, Centro de Física de Materiales (CFM CSIC-EHU), Donostia International Physics Center (DIPC) y la Facultad de Química de la Universidad del País Vasco.

