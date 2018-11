«Nos enfrentábamos al sida a pelo, sin apenas medidas de protección»

«A nivel urbano es imposible describir cómo era el entorno del hospital, con aquella miserable carretera que subía hasta aquí. ¡Cuántas veces se atascaba por los autobuses! Eso por no hablar de los embotellamientos que se organizaban por la mañana a la altura de Anoeta cuando pasaba el Topo a ras de calle y se bajaban las barreras del paso a nivel». Los primeros recuerdos de algunos de los trabajadores más veteranos que tiene Osakidetza en el Hospital Universitario Donostia giran en torno a los accesos existentes hace más de tres décadas para llegar a sus puestos de trabajo.

«Si los cambios han sido grandes fuera, dentro ni te cuento», dicen entre ellos. La imagen actual del complejo hospitalario situado en el paseo Doctor Begiristain de Donostia en nada se parece a la de 1983, año en el que el Parlamento Vasco dio luz verde a la creación del Servicio Vasco de Salud. «Urbanísticamente y sanitariamente estamos en otro mundo», repiten los cinco profesionales de Osakidetza que ha reunido este periódico para hacer memoria y celebrar una efemérides que a nivel institucional y oficial tuvo ayer en el Kursaal una cita para la celebración.

Hospital Provincial de Gipuzkoa, Residencia de Nuestra Señora de Aránzazu y Hospital del Torax (también llamado Sanatorio de Tuberculosos). Estos tres centros que trabajaban de manera independiente hasta 1983, se fusionaron y comenzaron a funcionar como uno solo hasta convertirse hoy en día en el lugar de trabajo de 4.500 profesionales sanitarios, para un total de 5.000 en la OSI Donostialdea y 7.558 en toda la red de Osakidetza en Gipuzkoa. De aquella unificación se acuerdan nuestros protagonistas que hablan del pasado, presente y futuro del servicio que depende del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Jeringas en pucheros

Adolfo Begiristain, subdirector médico responsable del área quirúrgica del Hospital Universitario Donostia (HUD), lleva trabajando 33 años en Osakidetza. Al echar la vista atrás, lo primero que le viene a la mente son «las habitaciones para cuatro pacientes que había sin baño, lo tenían para compartir fuera. Imagínate». Explica que tampoco había quirófanos de urgencias y que en aquellos primeros años no existía ni el Materno-Infantil, construido en 1985.

Ana Urresti es enfermera, supervisora de Hemodiálisis del HUD y se incorporó al Hospital del Torax hace 39 años. Al hilo de lo que dice el doctor Begiristain recuerda que «en aquellas habitaciones no había ni calefacción, usábamos mantas. Lo que sí tenían eran las pesadas y altas balas de oxígeno». Se incorpora a la conversación Amaia Hernando, también enfermera, supervisora de Consultas Externas y 37 años en la empresa más grande de Euskadi. Hablando de habitaciones y quirófanos señala que «ahora las UVI parecen de la NASA. Antes había máquinas inmensas, todavía recuerdo el ruido que hacían los respiradores».

De lo que no se han olvidado las enfermeras es de cómo trabajaban hace 35 años, «del material que teníamos». Urresti habla de las «jeringuillas de cristal y agujas metálicas» y todos los presentes sonríen y se echan las manos a la cabeza. Reconoce Hernando que «hacían heridas y bastante daño. De hecho, yo me negué a vacunar a los niños con ese material». Explican que tenían las jeringas y agujas «hirviendo en un puchero color granate para esterilizar, ¡era muy fuerte! Además, había que limarlas porque se despuntaban y los pacientes lo pasaban mal».

Los pacientes. De ellos sabe mucho Juanjo López, responsable de celadores en el edificio Gipuzkoa con 35 años a sus espaldas en Osakidetza. «Somos los que les recibimos cuando llegan a Urgencias, en las unidades de información también les atendemos los primeros prácticamente siempre, y lo mismo sucede al ingresar de manera programada en el hospital. Por no hablar de que somos los primeros a los que preguntan cuánto va a durar su intervención». Considera que a los celadores se les tiene «respeto, y además creo que se nos tiene en cuenta, en eso hemos mejorado mucho desde la unificación». Su relación con algunos pacientes es tal que reconoce que muchos le saludan por la calle e incluso «hemos ido a funerales de más de uno».

Recuerdo de los pacientes

Las enfermeras también tienen anécdotas con los pacientes. «Yo todavía recuerdo a pacientes con nombre, apellidos, número de historia y seguridad social. Esto ahora es impensable. Rellenabas tantos registros manualmente con los nombres que te los aprendías. Eso ha cambiado sustancialmente», explica Ana Urresti. Reconoce su compañera Amaia que «nuestra profesión ha cambiado mucho. Antes éramos las ayudantes del médico, tenías muy poco papel autónomo y ahora es todo diferente. Y los pacientes creo que lo agradecen. Nos ven más cercanos que los médicos. Usamos un lenguaje más llano, les dedicamos más tiempo y en eso hemos ganado mucho».

Se incorpora a la charla Itziar Aduriz, administrativa y 42 años trabajando en el edificio Aránzazu. Ha trabajado por lo tanto para el Insalud (el antiguo Instituto Nacional de la Salud) y desde hace 35 años en Osakidetza. Su contacto con los pacientes ofrece una clara imagen de lo que ha evolucionado la profesión. Cuenta que «la administrativa solía estar en una esquina de la planta de ingresos con su máquina de escribir y el médico se ponía al lado y dictaba el informe. Todo el mundo se enteraba de lo que le pasaba al paciente. Era un informe casi público».

A nivel médico el doctor Begiristain explica que estos 35 años han supuesto un avance muy significativo en todos los departamentos del servicio. Y pone un ejemplo muy claro. «La cirugía de la úlcera gástrica y duodenal era seguramente la intervención que más hacía tanto en la cirugía programada como de urgencia, las hacíamos a diario», comienza explicando. Hoy en día, dice, esa intervención «ya no se hace, ha desaparecido, en la cirugía programada no se hace ninguna y en la de urgencia muy pocas. Hoy se cura con antibióticos, ¡qué barbaridad! Hacíamos gastrectomías, quitando partes del estómago todos los días a alguien cuando luego lo hemos curado con un antibiótico».

Al hablar de patologías que hace tres décadas eran complejas, Amaia Hernando pide la palabra y dice «sida». Explica que a ella, al igual que a otras compañeras enfermeras, les tocó lidiar con la primera época de una enfermedad de la que «no sabíamos nada». El virus no se había aislado todavía y la enfermedad no tenía ni nombre. «Fue una época de muchísima preocupación», dice con razón. Hace 35 años «no se utilizaban las medidas sanitarias universales que se usan hoy, de ponerse guantes y mascarillas para realizar las curas, los lavados y pinchar. Antes íbamos a pelo, sin ninguna protección».

Tiene en mente el caso de un joven que estaba en la UVI y que no respondía a los tratamientos, «y claro, todos los cuidados se los hacíamos sin apenas protección. Recuerdo que se mandaron sus muestras al Instituto Pasteur en París y nos dijeron que el diagnóstico era sida. La preocupación fue alta entre los profesionales que atendieron a aquellos primeros enfermos del virus, «porque no se sabía cómo se transmitía. Había médicos que te decían para tranquilizarte que solo se transmit´´ia tras mantener relaciones sexuales. Pero nosotros teníamos contacto con esa sangre, con los fluidos. Echas la vista atrás y piensas en 'vaya cosas hemos pasado'. Todo a pelo».

A pesar de que todos los profesionales coinciden en los beneficios que ha generado para toda la sociedad la fusión del Servicio Vasco de Salud, también consideran que existen aspectos laborales y personales que están estancados. Itziar Aduriz es clara: «A mí lo que más me llama la atención es que no nos conocemos en el hospital. Hemos perdido la cercanía entre nosotros. Antes éramos una familia, y ahora ves pasar gente por los pasillos y te preguntas, '¿este quién será?' El hospital se ha hecho enorme desde la unificación».

Continua con esta reflexión Urresti. «El servicio se ha masificado tanto que no solo es que no tengas relación con los compañeros, es que las direcciones están muy alejadas de los trabajadores. No lo digo como crítica, pero lo grande es a lo que te lleva». Para cerrar, un mensaje a esos profesionales que están en las plantas nobles: «O las direcciones trabajan muy deprisa u Osakidetza presiona mucho. No es normal que una persona por encima nuestro siempre esté muy ocupada. La comunicación debería ser más fluida».