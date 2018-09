«Al principio nos dijeron que podía ser depresión, luego alzhéimer y luego...» Su marido empezó «a no saber dónde había dejado el coche, a comportarse raro en la oficina». Tenía 54 años A. A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 28 septiembre 2018, 06:28

Dentro de lo que cabe, el diagnóstico al marido de María -una guipuzcoana que prefiere mantenerse en el anonimato- llegó rápido, «más o menos a los seis meses de ir al médico de cabecera». Su marido tenía 54 años y «empezó a no saber dónde había dejado el coche, y a comportarse raro en la empresa. Siempre había sido súper cumplidor y llegaba súper estresado a casa. Al principio, nos dijeron que podía ser depresión, pero nos derivaron para hacer pruebas al neurólogo. Podía ser alzhéimer». El equipo del doctor Moreno en el Hospital Universitario Donostia puso nombre al misterio: demencia frontotemporal. «Nunca habíamos oído hablar de ese tipo de demencia», cuenta la mujer. El diagnóstico «cayó muy mal, pero ya estábamos viendo que algo no iba bien». Era eso o un alzhéimer. «Es duro, porque a esa edad...», se lamenta sin terminar la frase.

La enfermedad ha ido devorando poco a poco la forma de ser de su marido. «No puedes compartir algo con él. Sí habla, pero no sabe resolver nada doméstico, nada. Hay días y ratos en que terminas agotada. No tanto físicamente, porque se vale por sí mismo, sino mentalmente. Es repetirle y repetirle siempre lo mismo. Pero bueno, yo creo que lo llevo bastante bien», añade. La demencia ha ido prosperando pero ahora su marido «se encuentra bastante estable». Tiene 63 años y ya han pasado casi diez desde el diagnóstico. «Yo le noto que ha bajado, pero a simple vista en la calle quizá no parece». Ese deterioro asoma en su comportamiento, más infantil, por ejemplo. «Se ha vuelto sedentario. Si por él fuera estaría todo el tiempo de la cama a la mesa y de la mesa a la cama».

Su demencia es de origen genético y lleva años bajo seguimiento médico. Por eso, si se lo proponen y encaja en el perfil del ensayo, seguirán colaborando con la ciencia. «Si no llega para él, que llegue al menos para otros que la sufran a futuro». María aprovecha para reclamar recursos especializados, porque necesitaría un apoyo durante el día, pero no encaja en la oferta de centros diurnos, casi todos dirigidos a la tercera edad.