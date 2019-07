«Por primera vez puedo hacerme la coleta» María Vasilie ya ha estrenado sus prótesis. / Arizmendi Un grupo de alumnos de Easo Politeknikoa ha diseñado unas prótesis para los muñones de María Vasilie | Esta joven donostiarra de origen rumano ha pasado de no salir de casa por «vergüenza», a sacarse el ciclo de Gestión Administrativa en el centro Zubiri-Manteo MACARENA TEJADA Domingo, 14 julio 2019, 07:49

El sol tiene dificultades para ganar terreno a las nubes sobre la playa de Zurriola. Refresca en Donostia. Es un día cualquiera de verano. El reloj está a punto de marcar las cuatro y cuarto de la tarde cuando María Vasilie, de 25 años, se pone su chaqueta vaquera. Lo hace como cualquier otra persona de su alrededor, en ese instante en el que el vello de los brazos comienza a erizarse por el frío. Lleva el pelo suelto, con la raya en el lado derecho, y le preocupa que este se quede atrapado por dentro de la cazadora. En ese caso, necesitaría ayuda para devolverlo a su sitio. Con sus muñones no llega a manipular su oscura cabellera. Hacerse una coleta es uno de sus sueños, uno de los deseos que pronto hará realidad. El viernes estrenó sus nuevas prótesis, que aún tienen que terminar de adaptar para que le hagan la función completa de la mano.

Tras una risa tímida y una mirada llena de esperanza se esconde una chica que ha revolucionado su propia historia con un viaje que hizo en 2015, cuando recorrió más de 2.500 kilómetros -los que separan su Rumanía natal de San Sebastián- para luchar por una vida digna, que «en mi país era imposible imaginarse con una discapacidad como la mía. Es decir, sin tener manos».

En Rumanía estudiaba con personas con trastornos mentales, si bien ella no tenía esos problemas

Al llegar a San Sebastián «era tan tímida que ni siquiera me atrevía a dar los buenos días en clase»

María nació sin estas extremidades. Desde muy pequeñita se sintió «avergonzada y acomplejada» por cómo le hacían sentir sus compañeros de colegio. «Los niños son muy malos», apunta. Es más, hacía todo lo posible para no salir de casa. Estuvo casi 14 años sin pisar la calle, y cuando lo hacía, era «con las mangas tapadas, que no se viera que me faltaban las manos». Si bien acudía a una escuela para jóvenes con diversas discapacidades, compartía clase con personas que tenían no solo problemas físicos, sino también mentales, «y yo no estaba en esa situación», matiza mientras mira al infinito y añade que lo que estudió en Rumanía no le ha servido «para nada».

«Muy unida a mi madre»

Su hermana fue la artífice de su cambio de vida. María y ella son las únicas de su familia que viven en la capital guipuzcoana. Al escuchar por su allegada que «esta era una ciudad con posibilidades para estudiar y tener una rutina corriente pese a no tener manos», se animó a dar el paso y subirse al avión. «Aunque -señala- me costó mucho, porque estoy muy unida a mi madre». Puede que durante la época de exámenes a finales de junio no le haya sido posible mantener el nivel de contacto que le hubiera gustado, pero una vez finalizado el ciclo que cursa en Zubiri-Manteo no tardaron en recuperar «el tiempo perdido», porque la realidad es que hay pocos días que ambas no se comuniquen mediante redes sociales.

Unas profesoras de María fueron las que se enteraron de que en Easo trabajaban en prótesis 3D

Desde pequeñita cose y borda con los pies, hace cojines con estas extremidades

Añora a su progenitora, pero no puede estar «más contenta» de lo que ha conseguido a lo largo de estos cuatro años fuera de casa. Su anhelo de ser «totalmente independiente» está ya cumpliéndose. Ha aprobado todos los exámenes del ciclo formativo de Gestión Administrativa, y en septiembre comenzará las prácticas en una oficina, que se prolongarán hasta diciembre. Después, resalta visiblemente emocionada, «pueden contratarme. Sería mi primer trabajo» y estaría más cerca de hacer realidad la «ilusión de vivir por mí misma sin depender de nadie».

A diferencia de lo que le esperaba en Rumanía, el futuro en la capital guipuzcoana es esperanzador para María. Tanto en lo profesional, como en lo personal. La María Vasilie de ahora no tiene nada que ver con la que cruzó las puertas del edificio de Zubiri-Manteo el primer día de clase en 2016. Por aquel entonces, ni siquiera se atrevía a saludar a sus compañeros. En esos momentos aparecía la figura de Ana, su tutora. «Le hacía que se pusiera delante de todos, yo avisaba al resto que María tenía algo que decirles», matiza la profesora. Ese 'algo' era la palabra 'hola'. «Era tan tímida que no me atrevía ni a dar los buenos días. Y, cuando los daba, hablaba muy bajito. Casi no se me oía», recuerda la joven. Tampoco dominaba bien el idioma, lo que supuso otro obstáculo en sus primeros días en Donostia.

Una vez aterrizada en Gipuzkoa, no se atrevía a ir a comer a ningún restaurante. Se sentía «observada», asegura. Por suerte, «ya no tengo ese problema». Esos episodios de vergüenza quedaron en el olvido. Además de haber aprendido «un montón» -entre otras cosas, ahora habla castellano a la perfección-, en este tiempo ha crecido «mucho» como persona. Estudiantes de su misma aula se han convertido en íntimos amigos y, con el resto, mantiene una «muy buena relación». Como muestra de agradecimiento, ha regalado a algunos colegas unas fundas de cojines hechas por ella misma, y todavía tiene pendiente terminar otras. Desde pequeñita cose y borda con los pies, pero no solo eso. María usa «los pies y los muñones indistintamente. Aunque intento utilizar más mis extremidades superiores, en ocasiones me valgo de las cuatro», ríe.

En este tiempo, «he hecho un cambio muy grande», resalta orgullosa mientras mira a su profesora Ana, que ha sido una figura «muy importante» para ella durante este tiempo. Ahora, no necesita a nadie que le dé ese pequeño empujón. Sabe que quiere «quedarse aquí», sin olvidarse de su hogar en Rumanía. «Quiero volver, pero solo de visita», señala.

Atarse los cordones

La vida de María ha dado un giro de 180 grados en estos últimos años. Se ha convertido en una experta en Administración y ya ha empezado a disfrutar de unas prótesis a las que solo les queda «el último apaño». Si bien se maneja a la perfección con los muñones, hay determinadas acciones que le resulta imposible ejecutar. Hacerse la coleta, atarse los cordones del zapato, cerrarse los botones, maquillarse o manejar los cubiertos con las dos extremidades simultáneamente es impensable para ella. En definitiva, «lo que requiera un poco de fuerza, o a lo que no llegue con mis muñones, que son muy cortitos», puntualiza.

Cuando Ana se enteró de que en el centro de formación profesional Easo Politeknikoa trabajan en prótesis en 3D no lo dudó. Contactó inmediatamente con ellos. Como trabajo de fin de ciclo, tres alumnos de este centro, junto con profesionales de Don Bosco y Teknika, se animaron a crear unas manos para María.

Joseba, Scarleth y Aritz posan con los prototipos de las prótesis de María. Debajo, las distintas soluciones que ahora puede colocar en su brazo. / michelena y arizmendi

Al principio parecía que el proyecto no iba a avanzar porque «lo que la prótesis me permitía hacer ya lo sabía hacer sin ella. No me aportaba nada nuevo». Además, «estaba muy nerviosa al probármela. Jamás en 25 años de vida me había imaginado la posibilidad de tener manos», admite con una amplia sonrisa.

«¿Va a ser verdad?», es lo primero que pensó María cuando le comentaron la posibilidad de optar a unas prótesis que le hicieran de manos. «¿Voy a poder hacer todas estas cosas? Por primera vez en mi vida voy a poder tener manos. Lo que más quiero es poder hacerme recogidos. Cada noche me imagino haciéndome yo sola una coleta, sin ayuda de nadie, sería increíble». María esta «emocionada», pero su madre «mucho más». «Cuando se lo comenté lloró mucho. Cada día me pregunta por este tema», explica muy emocionada. Está a punto de poder hacerse esa coleta, una trenza o hasta un moño. Por ahora, ya escribe con las nuevas prótesis, «aunque la letra es mejorable».