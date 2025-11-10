Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Unai Arrieta levanta una copa de vino Zuka en medio de un viñedo. José Mari López

El primer vino sin alcohol 'made in Euskadi'

Un joven emprendedor de Amasa-Villabona crea un prototipo a partir de uva autóctona y un proceso de desalcoholización meticuloso

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:12

Su proyecto es la respuesta a la creencia de que no se puede disfrutar de un buen vino y cuidarse a la vez. Joven, sano, ... deportista y amante del sector vinícola, Unai Arrieta pensó rebelarse ante un binomio cada vez más desequilibrado. «Un sábado por la noche, con la cuadrilla, todo gente de 22 años, me fijé en que casi nadie bebía alcohol. Si no bebemos nosotros, ¿quién va a beber?, me pregunté. Pensé en el negocio familiar –sus padres regentan la bodega Hika– y todo lo que me gusta el mundo del vino –estudia Ingeniería Agrónoma en la Universidad Pública de Navarra– y empecé a investigar», cuenta.

