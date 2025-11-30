Previsión del tiempo en Gipuzkoa: mejoría antes de un nuevo descenso de temperaturas

Las temperaturas se mantienen contenidas y no pasarán de los 13 ºC en Donostia donde la mínima ha sido de 6 grados. La cota de nieve se sitúa ligeramente por debajo de los 1.300 metros, sin riesgo en zonas habitadas. Con el avance del día la lluvia irá perdiendo protagonismo y durante la tarde se abrirán claros, que serán amplios en las últimas horas del domingo. Las mínimas se registrarán al final del día y podrían rozar valores cercanos a los 5–6 ºC en el interior gipuzcoano.

#EguraldiaHoy



🌦 Chubascos, sobre todo por la mañana y en el norte. Por la tarde irá remitiendo y se irán abriendo claros.

❄ Cota de nieve a 1300 m.



⬇↘ Viento del norte, rachas fuertes en costa y Valle del Ebro.



🌡📉 Tmax 8-13 ºC; las mínimas se darán al final del día. pic.twitter.com/HwDrhCSN9N — Euskalmet (@Euskalmet) November 30, 2025

Lunes soleado

El lunes regresará un ambiente más estable y soleado. Tras algunas nieblas matinales en el interior, el cielo quedará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas a medida que avance la jornada. Las temperaturas máximas subirán ligeramente y alcanzarán los 15 ºC en Donostia y los 13 ºC en Arrasate.

Durante la noche aumentará la nubosidad y el viento se fijará del sur o suroeste. Aun así, la madrugada será fría y no se descartan heladas débiles en zonas altas del territorio.

Empeoramiento el martes

Poco nos va durar el sol ya que el martes llegará un nuevo frente que volverá a dejar lluvias. Desde primeras horas el cielo quedará cubierto con precipitaciones débiles a moderadas, que serán más persistentes en la costa y tenderán a remitir por la tarde en el interior.

Las temperaturas volverán a bajar: se esperan máximas de 13 ºC en Donostia y de 12 ºC en Arrasate. El viento pasará de soplar del suroeste a hacerlo del oeste a lo largo del día, reforzando la sensación de fresco. El resto de la semana, según las previsiones, continuará en la misma tónica de lluvias intermitentes y temperaturas frescas.