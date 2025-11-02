Previsión del tiempo: El fresco se instala en Gipuzkoa de forma pasajera
Las máximas no superan los 18 grados y el viento del noroeste dejará una tarde más desapacible
Ander Artetxe
San Sebastián
Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:47
Los paraguas han vuelto a escena este domingo en buena parte de Euskadi. Tras un arranque otoñal más templado, el tiempo ha cambiado de tono ... con la entrada de aire más fresco y húmedo del noroeste. Las temperaturas máximas se sitúan por debajo de los 20 grados en casi toda la gegorafía vasca: en Donostia, el termómetro de Miramon ha marcado una mínima de 10,1 ºC y una máxima de 15,7 ºC, mientras que en Arrasate los valores han rondado los 9,8 ºC y en Higer (Hondarribia) se han quedado en torno a los 12,7 ºC.
Según la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), la jornada de hoy se mantendrá entre nubes y claros. Durante la mañana han predominado las nubes altas, dejando algunos ratos soleados, pero a partir de la tarde las nubes se irán compactando y podrían dejar lluvias ocasionales, sobre todo en el noreste del territorio a última hora. El viento sopla del noroeste con intensidad moderada en la costa y en el valle del Ebro, lo que contribuirá a la sensación de fresco.
Fuerte viento del sur
El lunes llegará un cambio de rumbo. Volverá el viento del sur, que se intensificará con el paso de las horas y podría dejar rachas muy fuertes al final del día. En la costa soplará brisa por la tarde y el ambiente será más cálido. Las temperaturas máximas subirán en casi todos los puntos, mientras que las mínimas bajarán ligeramente. Predominará el sol, aunque con presencia de algunas nubes altas y nieblas en el interior a primeras horas.
El martes el viento del sur cobrará aún más protagonismo. Soplará con fuerza, especialmente en zonas expuestas del este, y traerá un ambiente templado e inusual para estas fechas. En la vertiente cantábrica se esperan máximas por encima de los 20 ºC, con cielos cubiertos por nubes medias y altas que no dejarán precipitaciones.
