Previsión del tiempo: El fresco se instala en Gipuzkoa de forma pasajera

Las máximas no superan los 18 grados y el viento del noroeste dejará una tarde más desapacible

Ander Artetxe

San Sebastián

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:47

Comenta

Los paraguas han vuelto a escena este domingo en buena parte de Euskadi. Tras un arranque otoñal más templado, el tiempo ha cambiado de tono ... con la entrada de aire más fresco y húmedo del noroeste. Las temperaturas máximas se sitúan por debajo de los 20 grados en casi toda la gegorafía vasca: en Donostia, el termómetro de Miramon ha marcado una mínima de 10,1 ºC y una máxima de 15,7 ºC, mientras que en Arrasate los valores han rondado los 9,8 ºC y en Higer (Hondarribia) se han quedado en torno a los 12,7 ºC.

