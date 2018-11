«Los presos vivimos con angustia las noticias sobre el futuro de Martutene» Catalina Armendia y Amaia Rico, dos reclusas de Martutene, observan algunos de los trabajos realizados en prisión. / UNANUE La casa de cultura de Loiola, en Donostia, inaugura una exposición que recoge las obras realizadas por los reclusos en la cárcel AIENDE S. JIMÉNEZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 06:44

A pesar de vivir internos en una cárcel, los presos de Martutene no son ajenos y mucho menos indiferentes a las noticias sobre el futuro del centro penitenciario. Que si iba a abrirse una nueva prisión en Zubieta, que si la actual iba a ser sustituida por un Centro de Inserción Social (CIS), que si Gipuzkoa dejaría de tener un recurso de este tipo y los presos serían trasladados a otras ciudades... «Lo vivimos con mucha angustia e incertidumbre», afirma Catalina Armendia, una de las reclusas del penal, que ayer presentó junto a otros compañeros las obras y manualidades que han realizado en la prisión a lo largo del año en una exposición que puede visitarse en la casa de cultura de Loiola, en Donostia.

Esta eibarresa de 48 años es una de las 16 mujeres que cumplen actualmente condena en la prisión donostiarra. Ha pasado por los centros penitenciarios de Pamplona y Vitoria, a los que no le gustaría volver. «No cambiaría Martutene por ninguna otra prisión. Hemos tenido mucha inquietud y hemos estado muy preocupados por todas las noticias que iban surgiendo», asegura.

Así lo atestiguan también desde Iresgi, el Instituto Vasco de Inserción Social y Victimología, que desde hace casi tres décadas desarrolla diferentes actividades en el centro penitenciario y cuyos educadores mantienen un contacto diario con los reclusos y reclusas de Martutene. «Como cualquier persona, tienen miedo a lo que no conocen, a tener que trasladarse a otra cárcel», explica Jon Berastegi, presidente de Iresgi. «Cada vez que salía algo nuevo en el periódico las trabajadoras sociales se veían saturadas, no solo por las consultas de los reclusos sino también por las de sus familiares», afirma Carmelo Anta, jurista de la prisión de Martutene.

Hace un mes que el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que el Gobierno recuperaba el proyecto para construir una cárcel y un CIS en Gipuzkoa. Si bien no se ha marcado una fecha para acometer dichas obras, sí confirmó que Martutene seguirá abierto hasta que la futura cárcel de Zubieta esté preparada para prestar servicio. Gipuzkoa contaría por tanto con un nuevo centro penitenciario con entre 200 y 300 celdas y un CIS para personas en tercer grado y con condenas «alternativas a la pena de privación de libertad».

Sin embargo, internos, familiares y trabajadores de Martutene aún desconfían y mantienen la inquietud sobre el futuro de la cárcel. «Para nosotros el mayor miedo es que se olvide lo que de verdad importa, que son los derechos y las necesidades de las personas presas», señala Carmelo Anta, quien reclama que la nueva cárcel tiene que ser «de una tipología reinsertadora».

En ese sentido, todos los agentes vinculados a Martutene valoran el modelo actual, «producto del trabajo de muchos años. En ninguna otra cárcel del Estado se permite a las asociaciones que trabajan por la inserción que entren en el penal con la asiduidad que se hace aquí. Son muchos años de relación que han creado una confianza con los internos difícil de reproducir», reivindica el presidente de Iresgi. Es por ello que insiste en que «lo que se construya no puede destruir lo más importante de Martutene, que es la acción social. Es una cárcel, con todo lo que eso conlleva, pero los presos le llaman el colegio, por la cantidad de actividades socioculturales y deportivas que llevan a cabo y que les permiten desarrollar tareas que les evaden de su situación y les facilitan la inserción laboral y social».

En «papel mojado»

'Martuberriak', la revista que recoge textos, poemas y noticias realizadas por los presos de Martutene, incluye la reflexión de uno de los reclusos acerca del futuro de la cárcel, en un artículo que lleva como título 'Papel mojado'. En el mismo se resalta la preocupación no solo de los internos, sino de sus familias, «que lo sufren como parte de la condena, ya que para nosotros es muy importante que vengan a visitarnos y a darnos apoyo». El preso continúa denunciando que «todos nuestros proyectos acaban en papel mojado. Gipuzkoa necesita una prisión, no todas las familias se pueden permitir el lujo de desplazarse fuera del territorio. Eso crea mucho desarraigo familiar y tenemos derecho a no perder el contacto con familiares y amigos ni con nuestros abogados».

Hace unos meses un centenar de reclusos condenados en segundo grado redactaron asimismo una carta dirigida al alcalde de la ciudad, Eneko Goia, en la que se oponían al proyecto que permanecía entonces sobre la mesa, según el cuál Martutene iba a ser sustituido por un CIS. En esa misiva los reclusos señalaban que su «traslado a otras cárceles menoscaba el principio de arraigo social y va en contra del derecho a la defensa», a la vez que denunciaban que sus familias «no podrán venir a vernos ni los abogados a asistirnos con la misma asiduidad».