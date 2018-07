Paulí Dávila: «Prepararse solo para aprobar una oposición es negativo para el docente» Paulí Dávila, con su libro sobre políticas educativas. / SARA SANTOS El catedrático Paulí Dávila cuestiona este modelo de selección del profesorado «porque anula su inquietud» | En su libro 'Políticas educativas y educación inclusiva' aborda la renovación pedagógica llevada a cabo en Euskadi desde los años 70 TERESA FLAÑO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 23 julio 2018, 07:09

La preparación del profesorado es un tema continuamente discutido. Sin ir más lejos, una de las últimas en pronunciarse ha sido la presidenta del Consejo Escolar Vasco, Nélida Zaitegi, que ha cuestionado el sistema de oposiciones. En los últimos meses el Gobierno español ha planteado también la posibilidad de establecer una especie de MIR como sistema para que los docentes accedan a la enseñanza pública.

Paulí Dávila, catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad del País Vasco, piensa que «si hay que hacer algún cambio en educación, el principal motor de esa reforma tienen que ser los maestros». Pero para ello, primero es necesario conocer cuál es su situación y por qué se ha llegado a ella. Un aspecto que ha trabajado en el libro 'Políticas educativas y educación inclusiva' (Publicaciones Delta), en el que aborda diversos ámbitos del colectivo docente en el País Vasco desde los agentes, las instituciones, los impulsores de la renovación pedagógica, la implicación del profesorado, la elaboración de libros de texto, los procesos de euskaldunización de los maestros y sus propias voces, a lo largo de los siglos XIX y XX.

Es la formación continua la pieza clave para que un profesor de Primaria alcance los parámetros de calidad necesarios para guiar a los ciudadanos del futuro. Ya desde finales del siglo XVIII se abogaba por aprovechar lo que se llamaba 'vacaciones caniculares' para formarse. Práctica que se sigue manteniendo, por ejemplo con los Cursos de Verano de la UPV/EHU. «Eran los inspectores, señores que siempre se han visto como los encargados de controlar la actividad del Estado», y al mismo tiempo «introducían, dando clases durante el verano a los profesores, los nuevos sistemas y métodos».

Ahora son los propios maestros «quienes tienen que demandar qué formación necesitan para adecuar los conocimientos que han aprendido en las escuelas de Magisterio, porque los cambios que se dan en los centros escolares exigen una actualización que se adapte a las necesidades con las que se encuentran en el día a día». Dávila pone como ejemplo el trabajo que se realizó en la II República.

El universo de un maestro se centraba en su preparación universitaria y posteriormente en cómo conseguía una plaza, «es ahí donde entran las oposiciones», que es «el momento clave, ya que con un examen bien sencillo se accedía a ser funcionario toda la vida. Se decía que más valía cobrar poco y tener trabajo para toda la vida que cobrar bien y perderlo. En esa época, la oposición, como ahora, era un momento clave».

Este catedrático se muestra crítico con este sistema de selección porque «es una especie de control» y del poder y del saber. Te marcan qué es lo que tienes que saber y qué es lo que no. La gente solo estudia lo que entra en la oposición». El modelo que se estableció a partir de 1888 comenzó a aplicar este sistema de selección que se ha perpetuado hasta la actualidad «porque aún se mantiene la elección de plaza según el puesto de un listado que hayas conseguido y todavía las escuelas de oposiciones viven de preparar a los maestros». Si se juntan los profesores de todas las comunidades «configuran el mayor ejército de funcionarios del Estado. De hecho, a principios del siglo XX hablaban así de los maestros, como si fueran un ejército para salvar a España, en lugar de con armas con palabras. En 150 años no ha cambiado nada». Por eso, el libro, que coordinado por Dávila incluye textos de Juan Peralta, Itsaso Biota e Iñaki Zabaleta, Gurutze Ezkurdia, Begoña Bilbao, Karmele Pérez, Hilario Murua, Joxa Garmendia y Luis María Naya, ahonda en cómo el profesorado vasco se ha ido formando. El último capítulo, 'Una generación de maestros y maestras renovadores en el País Vasco', explica cómo tomando de referencia otros sistemas -por ejemplo, el catalán-, luchan por una forma diferente de hacer escuela. «Institucionalmente no se sentían implicados, pero sí querían avanzar. La renovación pedagógica fue cuestión de los maestros con su implicación personal. Sucedió algo parecido con la ilusión que hubo con el euskera. Luego llegó el EGA, y una vez conseguido la gente no lo habla». Por eso Dávila considera que «en Educación es fundamental contar con el entusiasmo político, que tengan la creencia de que están construyendo un proyecto de país, de formación progresista. Si no, es muy difícil que la gente se implique. La institución no puede anular la inquietud de los profesores. Solo prepararse para aprobar una oposición o para conseguir puntos y así poder cambiar de plaza es evidente que resulta negativo para el sistema».

Ese interés por la renovación pedagógica tuvo en Euskadi uno de sus mayores exponentes en el colectivo Adarra -tratado en uno de los capítulos del libro-, que a partir de los años 70 buscó mejorar las metodologías y modos de enseñanza a través de seminarios y cursos sobre autores, la mayoría de ellos extranjeros, que habían aportado innovaciones didácticas o para introducir nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Además, parte importante del profesorado compartía los mismos ideales pedagógicos y de lucha por una educación más igualitaria, pública y vasca.