Lukas Otaegui San Sebastián Jueves, 19 de junio 2025, 18:41 Comenta Compartir

Manu Díaz, presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, ha participado este jueves en las Juntas Generales en las ponencias para analizar y valorar el modelo Multikirola de iniciación deportiva en Gipuzkoa. Díaz ha explicado en que está «orgulloso de que seamos un territorio plurideportivo» y que «la discusión del Multikirola es una oportunidad para llegar a un consenso y sacar un modelo competitivo».

El presidente, que alargará su mandato por tres años más tras ser reelegido para el puesto el pasado abril, ha empezado su alocución exponiendo datos y evidenciando la tradición futbolística del territorio. «Es innegable, si nos comparamos con otras comunidades, que en Gipuzkoa nos gusta el fútbol. Tenemos más de 25.000 licencias y, aunque la natalidad haya bajado, nuestros números han subido», apunta.

Manu Díaz es consciente de la imagen del fútbol en la opinión pública y siente que «parece que siempre estamos intentando hacer trampas». Sin embargo, ha querido desmarcarse de esta postura y ha recalcado que «somos una federación muy comprometida con la sociedad y estamos orgullosos de que nuestros deportistas ganen en otras disciplinas».

No obstante, cree que el modelo necesita un cambio. «El fútbol no cuestiona las bondades del multideporte, pero entendemos que el deporte en la sociedad ha cambiado y que esos cambios hay que reconocerlos. Hay que retocar el modelo para empoderar al sistema», ha explicado. Para ello, el presidente ve clave darle valor a la base que ya tiene el territorio. «No voy a negar que el sistema tiene muchas cosas buenas, pero el verdadero tesoro es la querencia que tiene por el deporte la sociedad guipuzcoana. Y aunque el modelo es importante, lo que hay que hacer es dar argumentos para mantener la riqueza que ya teníamos», afirma.

«Hacer atractivo el modelo»

Manu Díaz ha expresado la preocupación que tiene por la fuga de talento en el fútbol, no a otros deportes sino a otros territorios. «Me preocupa la fuga de talento, no podemos permitir que se vayan porque aquí no pueden jugar a fútbol o que lo hagan menos de lo que les gustaría. Si los niños quieren jugar a fútbol lo van a hacer y si no es en esta será en otra provincia», avisa.

Sin embargo, piensa que esta situación es «una oportunidad para llegar a un consenso y sacar un modelo compartido». Para Díaz, el primer punto a tratar es hacer atractivo el modelo. «Hay que olvidarse de la obligatoriedad. O lo hacemos llamativo para los jóvenes o no va a haber Multikirola», advierte. Para ello, propone empezar por un modelo que se base en «acuerdos amplios y un sistema donde los clubes y las federaciones sean parte junto a las instituciones e ikastolas».