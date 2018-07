El precio del alquiler en Gipuzkoa se dispara y alcanza máximos inéditos desde hace diez años Dos personas miran los anuncios expuestos en una inmobiliaria de Gipuzkoa. / MÓNICA RIVERO La renta media en el primer trimestre de 2018 fue de 1.057,90 euros, un 3% más que en 2017 | Representantes del sector inmobiliario del territorio creen que las medidas fiscales no serán suficientes para estabilizar el mercado AIENDE S. JIMÉNEZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 29 julio 2018, 08:17

Gipuzkoa, y más en concreto su capital, Donostia, son asiduas a ocupar los primeros puestos de las listas de los 'ranking' estatales que recogen las calles más caras, las ciudades con el precio de vivienda más alto por metro cuadrado, los alquileres más elevados... Y los últimos datos referentes al precio de la renta de vivienda libre en el territorio les auguran una larga trayectoria en estos famosos listados.

El incremento del precio del alquiler lleva años siendo uno de los principales problemas a los que debe enfrentarse el sector inmobiliario en el territorio. La demanda no hace más que aumentar y la reducida oferta hace que las rentas se disparen a cifras inalcanzables para buena parte de quienes buscan piso de alquiler, en su mayoría jóvenes o inmigrantes.

Los últimos datos recogidos por el Eustat (Instituto Vasco de Estadística) reflejan que en el primer trimestre de 2018 el precio medio de las viviendas libres en alquiler en Gipuzkoa fue de 1.057,90 euros. Esta cifra arroja muchas otras. La primera, que se ha producido un incremento del 3% respecto al año pasado, cuando el coste fue de 1.028 euros. La segunda, que Gipuzkoa no registraba valores tan elevados en las viviendas destinadas al arrendamiento desde el año 2008. Entonces, se dispararon hasta los 1.086 euros. Y, tercero, que la mensualidad que abonan los guipuzcoanos es 105 euros más elevada que la media vasca, que en los tres primeros meses de este año se situó en 952,2 euros.

Desde el sector inmobiliario explican el imparable incremento del precio de los alquileres por la escasez de oferta frente a la elevada demanda. «Hay muy poco piso disponible y mucha gente que quiere vivir de alquiler. En cuanto sacamos una vivienda llama gente interesada», afirma José Ramón Elizalde, gerente de la Inmobiliaria Elizalde de Donostia. «La mayoría de quienes las solicitan son jóvenes, que por lo general no pueden permitirse acceder a una casa en compra», explica Jone Iribar, de la Inmobiliaria Zalduondo en Zarautz.

El 'boom' de los pisos turísticos y su irrupción en el mercado guipuzcoano es una de las causas a la que los expertos achacan la falta de pisos destinados al alquiler de larga duración. La razón es muy simple: El alquiler vacacional reporta una rentabilidad mayor a los propietarios. No obstante, Elizalde asegura que la nueva normativa que regula los pisos turísticos en San Sebastián ha provocado un doble efecto. «Por un lado, que propietarios que tenían pisos para alojamiento vacacional han tenido que retirarlos del mercado por no cumplir la ley y, por otro, que han salido nuevas viviendas al mercado que ahora sí cumplen con el reglamento».

Sin embargo, los promotores inmobiliarios del territorio no creen que el modelo de piso turístico sea el único responsable de la escasez de viviendas de alquiler residencial en el mercado. «Es algo cultural; en Gipuzkoa y Euskadi no existe la misma cultura de alquiler que en otros países de Europa. Todavía sigue muy arraigada la idea de que vivir de alquiler es tirar el dinero», explican desde Amaika Inmobiliaria de Tolosa. «La escasez de alquiler ha existido siempre, lo que ocurre es que ahora la demanda es mayor porque la capacidad económica de los jóvenes para comprar una vivienda es menor», apostilla Jone Iribar. José Ramón Elizalde cree que la problemática de los pisos vacacionales solo afecta a las zonas más turísticas del territorio. «Las empresas de alquiler turístico intentan captar propietarios que les cedan sus viviendas, pero en zonas más periféricas no existe ese problema».

La fiscalidad

¿Qué medidas se pueden tomar entonces para tratar de frenar el aparentemente incontrolable ascenso del precio del alquiler? El Gobierno Vasco se plantea implantar algunas como aumentar el IBI a los propietarios de los alquileres turísticos o modificar el IRPF, incorporando un «tipo progresivo» en los rendimientos derivados del alquiler. Asimismo, hay sobre la mesa una propuesta para modificar la Ley estatal y ampliar la vigencia de los contratos de arrendamiento de 3 a 5 años, entre otras medidas. En el sector no son optimistas y no creen que estas actuaciones vayan a estabilizar los precios. «Mientras haya más demanda que oferta los precios seguirán subiendo», augura Elizalde. «Lo que ocurre es que hay una falta de control en el mercado. Que los arrendadores tengan que pagar 100 o 200 euros más no va a ser incentivo suficiente para que dediquen su vivienda al alquiler convencional», opinan desde Amaika Inmobiliaria.

Una opinión que también comparte Jone Iribar, de Inmobiliaria Zalduondo. «Poco importa subir los impuestos, porque los beneficios que obtienen con los turistas siguen siendo mayores respecto al arrendamiento de larga duración».

«Mientras haya más demanda que oferta el precio del alquiler seguirá subiendo» José Ramón Elizalde Inmobiliaria Elizalde. Donostia

«Aunque suban los impuestos, los beneficios de los pisos turísticos son mayores» Jone Iribar Inmobiliaria Zalduondo. Zarautz

«La idea de que vivir de alquiler es tirar el dinero sigue muy arraigada» Amaika Inmobiliaria. Tolosa

La escasez de oferta no es el único inconveniente para quienes buscan un alquiler para vivir. El incremento de las mensualidades por parte de los propietarios a los inquilinos, conscientes de la situación del mercado, es otro de los problemas pendientes de abordar. «Cuando se cumplen los 3 años de contrato y toca renovar hay quienes suben la renta hasta 200 euros y los inquilinos se ven obligados a dejar la casa porque no pueden pagarla», explican desde la inmobiliaria tolosarra. Una situación que también se da en el caso de que unos inquilinos dejen la vivienda por decisión propia. «Cuando el piso vuelve a salir al mercado aprovechan y suben el precio», afirma Jone Iribar.

No obstante, las inmobiliarias aconsejan evitar este tipo de prácticas en pos de mantener una buena relación entre el casero y el inquilino. «La mensualidad es importante, pero la confianza y la tranquilidad de pensar que tu casa está en buenas manos, también», señalan desde la Inmobiliaria Amaika.

La compra baja

El panorama del mercado del alquiler en Gipuzkoa no es esperanzador, pero el de compraventa se mantiene a la baja y lejos de los precios desorbitados de hace una década. El coste medio de las viviendas nuevas en venta en el primer trimestre del año fue de 257.200 euros. Esta cifra refleja un descenso del 3% respecto al conjunto de 2017, que arrojó una media anual de 264.700 euros. Para encontrar valores por debajo de los de este 2018 hay que remontarse hasta el año 2004, cuando el precio medio de una casa nueva en el territorio se situó en los 242.300 euros. A partir de entonces, el coste empezó a subir a un ritmo de varios miles de euros al año, hasta explotar en 2007, 2008 y 2009, periodo en el que el valor de la vivienda en Gipuzkoa creció hasta los 360.000 euros de media.

Por otro lado, el precio de las viviendas de protección oficial o sociales subió este primer trimestre un 1%, hasta los 135.600 euros. Estas alcanzaron sus cotas más altas hace tres años, en el 2015, con un coste medio de 143.200 euros. Durante el periodo de burbuja inmobiliaria de la vivienda libre, el precio de las sociales en el territorio era de unos 100.000 euros.