Las policías intervienen más de 1.100 armas blancas en Euskadi este año, 400 en Gipuzkoa

Navajas, cuchillos, machetes, puñales, espadas, flechas, bastones estoques, objetos cortantes de artes marciales, cúteres, hachas con navajas ocultas... Las policías vascas han incautado más de ... 1.100 armas blancas en Euskadi en los ocho primeros meses de este año. De ellas, más de 400 han sido ocupadas en Gipuzkoa: la Ertzaintza ha confiscado 289, y la Guardia Municipal de Donostia se ha hecho con 127 en la capital. La tendencia apunta a que los cuerpos policiales vascos van a finiquitar 2025 con las mayores cantidades decomisadas en un año en nuestras calles.

Hasta el pasado 31 de agosto, la Ertzaintza había recogido 970 armas blancas en ocho meses. Es decir, la extrapolación a un año completo arrojaría un resultado de 1.455 incautaciones, un centenar más que en 2024 (1.347), cuando alcanzó el mayor registro hasta la fecha. En apenas tres años se han duplicado las cifras, que no han parado de crecer desde la pandemia. Así, en 2019 la Policía autonómica practicó 653 comisos, en 2020 realizó alguno menos como consecuencia de las restricciones de movilidad por el covid (620), en 2021 llegó a 701, alcanzó una cifra algo superior en 2022 (729) y en 2023 acarició ya el millar (988) que sobrepasó el año pasado con esos 1.347.

Por territorios, más de la mitad se han ocupado en Bizkaia (530), el 29,8% han sido en Gipuzkoa y el resto, en Álava (151). Prácticamente se mantiene la misma proporción geográfica que el año pasado, ya que entonces se recogieron 683 en los entornos vizcaínos, 464 en los guipuzcoanos y 159 en los alaveses, según detalla el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, en una respuesta a una solicitud de información presentada en el Parlamento Vasco por la popular Ainhoa Domaica.

Entre las capitales, también es Bilbao donde más armas blancas ha encontrado la Ertzaintza con 184, es decir, casi dos de cada diez en todo Euskadi. Le sigue Vitoria (111), mientras que en Donostia únicamente ha retirado 28. No es que no haya este tipo de objetos en el día a día donostiarra, sino que también interviene la Guardia Municipal, que ha reportado 127, según la información policial facilitada a este periódico.

Más de 600 infracciones

Entre las casi mil incautaciones de la Ertzaintza hay todo tipo de objetos: 500 navajas, de las cuales 57 tenían más de 11 centímetros de filo; 253 cuchillos, 49 navajas automáticas, 17 machetes, 8 puñales, 3 espadas, 3 flechas, 3 armas cortantes específicas de artes marciales, 2 bastones estoque y 132 armas blancas diversas. En el botín de la Guardia Municipal de Donostia hay una variada gama de 126 navajas y cuchillos y un hacha con navaja oculta, aparte de otros objetos como 5 pistolas simuladas de airsoft, 2 defensas extensibles, 2 taser y un bate.

Según los datos proporcionados por Zupiria, hasta agosto se han cometido 585 infracciones penales con armas blancas u objetos cortantes de por medio: 191 delitos contra el patrimonio (55 en Gipuzkoa y 22 en Donostia), 162 de lesiones (67 y 32), 11 por intento de homicidio (5 y 2) y 2 por homicidio consumado (2 y 0) y 4 por agresión sexual (1 y 0). La Policía local de Donostia apunta 39 delitos: 18 contra el patrimonio, 8 de amenazas, 4 de lesiones y 9 por otros motivos, con 38 personas detenidas o investigadas.