Varios agentes despliegan un cacheo preventivo de armas blancas. DV

Las policías intervienen más de 1.100 armas blancas en Euskadi este año, 400 en Gipuzkoa

La mayoría son navajas y cuchillos empleados sobre todo en infracciones contra el patrimonio y también lesiones, con dos homicidios consumados y 11 en grado de tentativa

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Navajas, cuchillos, machetes, puñales, espadas, flechas, bastones estoques, objetos cortantes de artes marciales, cúteres, hachas con navajas ocultas... Las policías vascas han incautado más de ... 1.100 armas blancas en Euskadi en los ocho primeros meses de este año. De ellas, más de 400 han sido ocupadas en Gipuzkoa: la Ertzaintza ha confiscado 289, y la Guardia Municipal de Donostia se ha hecho con 127 en la capital. La tendencia apunta a que los cuerpos policiales vascos van a finiquitar 2025 con las mayores cantidades decomisadas en un año en nuestras calles.

