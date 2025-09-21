'Pole dance', mucho más que un baile en una barra

Una mujer enroscada en una barra vertical de metal, en una postura imposible y casi sin ropa. Cualquiera pensaría que se ha trasladado a un ... burdel. Se trata, sin duda, de un baile sensual. Pero detrás de esas piruetas cabeza abajo, que ponen al límite la gravedad de quien las ejecuta, se esconde un trabajo de fuerza, flexibilidad y constancia. No es fácil mantenerse suspendida, porque el peso del cuerpo tiende a pegarse y no a separarse. Además, sólo se cuenta con un único agarre: la propia piel. Al ser esta la única sujeción, es inevitable que se practique con tan solo un top y unos culotes, que se escuche el pellizco de la carne al rozar con el acero y que aparezcan los consecuentes moratones.

El nombre oficial de esta práctica es 'pole dance'. Y si se le despoja de los sórdidos prejuicios, «se trata de una modalidad de acrobacias aéreas», comenta Lore Ugartemendia, desde su estudio ubicado en la plaza Arroka, en San Sebastián.

Esta práctica es beneficiosa para mujeres y hombres, una clase de flexibilidad, y la instructora, Lore Ugartemendia, realiza la figura 'Aysha'.

En la primera clase se enseñan giros básicos y la figura del 'escorpio' que, como su nombre indica, simula a un escorpión. Para realizarla, primero se invierte. Es decir, se sujeta fuerte con una axila pegada a la barra, se estiran las piernas en forma de 'V' y se elevan, poco a poco, hasta tocar la barra. Sí, se necesita de mucho ejercicio abdominal para conseguirlo. Una vez se consigue eso, se mete la corva, que sería pinzar con una pierna la barra mientras el cuerpo sigue desprendido; la otra pierna, que queda suelta, se estira lo más recto posible, como si se tratase de un aguijón. Siempre con los pies en punta.

Del boxeo a la barra

No todas —porque la gran mayoría que practica este deporte son mujeres— consiguen sacarlo a la primera. Pero no hay que apresurarse. «Cada una tiene su proceso, no puedes compararte con tu compañera de al lado porque tenemos cuerpos y vidas diferentes», recomienda la alumna Ananda Ezquebo.

Esta donostiarra se enganchó al 'pole dance' desde su primera clase hace cinco años, cuando su hermana la animó a hacerlo. Tras salir del confinamiento de la pandemia buscaba deportes diferentes. Quería sentirse «fuerte, pero también femenina». Dejó de lado el boxeo y se adentró en la danza acrobática. Ahora no solo realiza 'pole sport', sino también 'heels', una variedad más exigente en la que la bailarina lleva zapatos de tacón.

Y es que hay diferentes tipos de 'pole dance'. El más común es el «más técnico o deportivo», donde se realizan giros y acrobacias en la barra. Pero también está el 'flow', donde no existe riesgo de caerse porque los movimientos se realizan desde el suelo, sin necesidad de escalar. «Se trata más de un baile contemporáneo acompañado», explica Ugartemendia. Por otro lado, en 'heels' o 'exotic' las posturas se exhiben con tacones kilométricos, de 15 centímetros. «Conseguir lo que hacen ellas con esos zapatos, y no morir en el intento es de admirar», reconoce.

«La piel es la única sujeción, por eso no podemos llevar ni camiseta ni pantalón largo» Lore Ugartemendia Instructora

«Cualquiera puede practicarlo. Cada uno tiene su proceso, no te puedes comparar con la compañera de al lado» Ananda Ezquebo Alumna

Antes de ser instructora de este ejercicio aeróbico, Ugartemendia probó suerte en otra disciplina que requiere también de mucha dedicación: la natación artística. Gracias a ello es capaz de doblarse como si no tuviese huesos en el cuerpo y acompañar en sincronía el ritmo de la música con cada figura. Es realista; sabe que no todo el mundo es capaz de desarrollar tal flexibilidad. Pero alienta a todas a «entrenarlo, al igual que la fuerza, ya que el cuerpo se va acostumbrando a los movimientos». Y si, aun así, no se consigue, no pasa nada: «las posturas se adaptan a los diferentes niveles».

Claudia lleva tan solo cuatro meses y ya está enamorada de este deporte. Para ella, el 'pole' es «desconexión. Estás tan concentrada en los movimientos, en no caerte de la barra, que olvidas todos tus pensamientos, e incluso el dolor. Estás muy concentrada en lo que estás haciendo. Te libera».

Un deporte de riesgo

Da igual que se trate de una alumna novel o de una deportista experimentada, para una profesora de esta disciplina «el mayor miedo es girarse y que una de ellas se esté cayendo». Su estudio de paredes blancas y cortinas beis está compuesto por ocho barras verticales que miden más de dos metros cada una y se mueven al ritmo de cada bailarina. Un despiste boca abajo, a esa altura, podría suponer un gran peligro si no se está bien sujeta. El 'pole dance' es un deporte que gira en torno al empoderamiento, pero también en torno «al riesgo». Por lo tanto, es obligatorio el uso de colchonetas y evitar realizar algún movimiento que se desconozca sin la supervisión de la instructora.

No solo se valen de la axila o de las piernas para agarrarse. También se usan las ingles, la parte interna de los codos, las manos u otros miembros del cuerpo, como el cuello o los hombros. A veces trepan la barra y la dejan en estático; otras veces prefieren ponerla en giratoria y empezar a revolotear. Lo que está claro es que a estas chicas les gusta la adrenalina.

Aunque pueda parecerlo, no hay límite de edad para atreverse a volar. «He visto en competiciones a mujeres de cuarenta años, setenta, e incluso personas con discapacidad», confiesa la profesora donostiarra. Ejemplo de ello es que acaba de lanzar una nueva modalidad dirigida especialmente a niños. «Lo recomendable sería empezar con ocho años en adelante, porque tienen más autonomía y se puede trabajar mejor la flexibilidad». Eso no cierra puertas a las personas más adultas, porque «todo lo que uno se proponga, con constancia y dedicación, se puede conseguir y nada es una barrera».