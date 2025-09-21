Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varias alumnas practican acrobacias en un estudio de 'pole dance' de Donostia. Para sacar las fotografías se retiraron las colchonetas de seguridad. Fotos: Aura Erro

'Pole dance', mucho más que un baile en una barra

Llega a Gipuzkoa esta práctica que requiere, sobre todo, de fuerza, flexibilidad y constancia. «Se asocia a los burdeles, pero es un deporte muy completo»

Virginia Meza

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:41

Una mujer enroscada en una barra vertical de metal, en una postura imposible y casi sin ropa. Cualquiera pensaría que se ha trasladado a un ... burdel. Se trata, sin duda, de un baile sensual. Pero detrás de esas piruetas cabeza abajo, que ponen al límite la gravedad de quien las ejecuta, se esconde un trabajo de fuerza, flexibilidad y constancia. No es fácil mantenerse suspendida, porque el peso del cuerpo tiende a pegarse y no a separarse. Además, sólo se cuenta con un único agarre: la propia piel. Al ser esta la única sujeción, es inevitable que se practique con tan solo un top y unos culotes, que se escuche el pellizco de la carne al rozar con el acero y que aparezcan los consecuentes moratones.

