Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Terrenos entre el polígono Ipintza de Lezo, la rotonda del alto de Gaintxurizketa y el polígono Lanbarren, donde se planea el puerto seco. De la Hera.

La plataforma de Gaintxurizketa moverá al año 100.000 contenedores en 4.000 trenes

El Gobierno Vasco relanza de nuevo el nodo logístico para potenciar el puerto de Pasaia

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:57

Comenta

La plataforma logística de Lezo-Gaintxurizketa, el proyecto de puerto seco guipuzcoano diseñado para trasvasar de forma ágil y eficiente mercancías entre trenes, camiones y ... barcos en un punto estratégico entre el puerto de Pasaia y la frontera con Francia, y con acceso inmediato a la N-I, a la autopista AP-8 y a las tres redes ferroviarias (convencional, alta velocidad y la vía estrecha de Euskotren), aspira a mover hasta unos 3 millones de toneladas y 100.000 contenedores al año que llegarían y/o saldrían desde este punto en 4.000 trenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  3. 3

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  4. 4

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  5. 5

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  6. 6 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  7. 7 Muere un vecino de Bizkaia en un choque múltiple en Biescas
  8. 8

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  9. 9

    Las haciendas vascas corregirán la retención sobre los mutualistas a partir de 2026
  10. 10 Borja Sémper evoluciona favorablemente de su tratamiento contra el cáncer: «Llevo ya cuatro semanas sin quimioterapia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La plataforma de Gaintxurizketa moverá al año 100.000 contenedores en 4.000 trenes

La plataforma de Gaintxurizketa moverá al año 100.000 contenedores en 4.000 trenes