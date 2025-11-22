«El plan es jugar un poco con la nieve, tomar un cola-cao y volver a casa» Muchas familias guipuzcoanas han aprovechado la primera nevada del otoño para divertirse con los más pequeños en puntos como Aralar o Pagozelai

Los más pequeños de la casa se lo han pasado en grande jugando con la nieve.

Martin Ruiz Egaña Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:15 | Actualizado 15:12h. Comenta Compartir

Las primeras nevadas de la temporada siempre son especiales, sobre todo para los más pequeños de la casa. La peor parte del temporal ya ha pasado sin provocar muchas afecciones, por lo que ahora queda disfrutar de la nieve que ha dejado en algunas zonas cercanas al territorio. Este año los primeros copos han caído casi en fin de semana, convirtiéndose así en el plan perfecto para las familias guipuzcoanas que se han acercado a la muga con Navarra para pasar la mañana en puntos altos como Pagozelai o Aralar.

Iñigo Rodríguez y su hijo Mael han sido de los primeros en llegar, concretamente desde Lasarte-Oria, a las inmediaciones de la zona de servicio de Pagozelai, donde una gruesa capa de nieve ha hecho las delicias del pequeño. «Tiene 5 años y es la primera vez que ve la nieve, está encantado», aseguraba Iñigo mientras observaba a su hijo jugar alrededor de un muñeco de nieve. «Íbamos a ir a Aralar pero se ha despertado tarde y hemos venido aquí porque pilla más a mano. Echaremos la mañana aquí, siempre es un buen plan de fin de semana».

Sobre las 12.00 horas, Pagozelai se ha ido llenando de familias dispuestas a pasar una mañana diferente en la nieve. «Hemos decidido venir aquí para no arriesgar porque siempre hay nieve y las carreteras están limpias», indicaban Lurdes Salicia y Raúl Zubillaga, de Errenteria, mientras sus dos hijos jugueteaban. «El plan es jugar un poco con la nieve, tomar un cola-cao y volver a casa».

Venidos desde Oiartzun, Felipe Ruiz y Aintzane Da Silva se divertían a bolazos de nieve con sus dos hijos. «Es la primera vez que venimos con los niños, no habían visto la nieve. Aprovechando la primera nevada, hemos querido asegurar el plan de nieve este año. Nos pilla más cerca de Aralar, así que es un plan bonito».

Reporta un error