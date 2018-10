Los 'piratas' de la planta azul cumplen 20 años

Cuatro familias guipuzcoanas afectadas por el cáncer infantil decidieron hace 20 años unirse para comenzar a trabajar por el bienestar y la vida de sus hijos enfermos. Corría el año 1998 y así nació Aspanogi (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Gipuzkoa). Desde entonces muchas cosas han cambiado para una entidad que lucha como el primer día por una mejora de la atención hospitalaria y extrahospitalaria de los niños con cáncer del territorio, además de intentar ayudar en todo lo posible a sus familias. En estas dos décadas Aspanogi ha logrado un apoyo institucional destacable, una visibilización social importante y, sobre todo, el agradecimiento eterno de los 'piratas' y sus familiares. Sí, los 'piratas'. Es el apelativo con el que llaman a los niños y niñas que luchan como titanes contra el cáncer. Una enfermedad de la que hay al año en Gipuzkoa 20-25 nuevos casos y que tiene un índice de curación del 85% entre los más pequeños.

Una dolencia a la que vencieron tres 'piratas' que al igual que Aspanogi superan los 20 años en la actualidad: María, Irati e Ignacio. Ellos y el resto de los niños y familiares que han pasado por Aspanogi durante estas dos décadas serán los protagonistas de los actos organizados durante toda la jornada de hoy en el Kursaal, iluminado para la ocasión con el logo pirata de la entidad, y que servirán para conmemorar el XX aniversario de la asociación.

«Flashes» de por vida

Irati Eguren, María Murua e Ignacio Arakistain son jóvenes con pasado en la planta azul. Es lo primero que les une. Su paso por oncología infantil del Hospital Universitario Donostia (HUD). Luchando contra el cáncer pasaron varios meses de sus vidas. Curioso es el caso de las dos chichas que ofrecen para este periódico sus recuerdos de lo que supuso la asociación en su niñez. Irati es de Bergara y María de Tolosa. Ambas fueron diagnosticadas de cáncer de Wilms, que afecta al riñón.

Irati Eguren junto a Nekane Lekuona de Aspanogi.

Las dos fueron ingresadas con tres años en el hospital donostiarra. Y también fueron a un viaje a Eurodisney organizado por Aspanogi. «¡Tuvimos que coincidir unas cuantas veces!», se dicen entre risas. Irati y María llevan años curadas y a pesar de ser casi bebés cuando fueron diagnosticadas con la enfermedad, todavía hoy en día tienen «flashes» de lo que vivieron.

Recuerda la joven de Bergara, actualmente estudiando ingeniería mecánica, que «me operaron al mes de detectar la enfermedad. Me extirparon el riñón izquierdo y recibí quimioterapia. En el 2006 me dieron alta». El caso de María, que será enfermera titulada en breve, fue algo más complejo. «Tardaron casi un año en darme el diagnóstico. Mi ama insistía pero en el ambulatorio le decían que sería catarro, que al ser madre primeriza se preocupaba demasiado, que eran los nervios. Tras la valoración médica definitiva el tumor se había desarrollado y era de grado 4, con metástasis en los pulmones. Me ingresaron y me operaron para quitarme el riñón derecho, lo tenia destrozado. Después me dieron quimioterapia para atacar la metástasis. Con 13 años me dieron de alta», recuerda.

Es algo diferente el caso de Ignacio. Con 14 años, a punto de cumplir los 15, le detectaron un linfoma de Hodgkin. «Lo noté porque se me hincharon los ganglios del cuello, tenía bultos. No me dolía pero por estética dije en casa que teníamos que ir al médico. Y cuando fuimos nos dieron la mala noticia y me derivaron a oncología infantil. Estaba en la edad en el que dejas el pediatra para pasar al médico de familia pero al ser un paciente oncológico me atendieron en pediatría. La atención es más acorde a esa edad y personalizada, mejor. Fueron 4 meses de tratamiento, de quimioterapia, y luego revisiones. A día de hoy sigo yendo todavía a ellas».

El azpeitiarra reconoce que el diagnóstico en plena adolescencia «fue un palo. Y no solo para mí». Explica que «ves que lo implica el cáncer a tu alrededor y te hunde más aún. Yo creo que fui bastante fuerte teniendo en cuenta las circunstancias pero veías a tus padres, abuelos y demás familiares cómo estaban y fue complicado. Era escuchar la palabra cáncer y la gente se asustaba. Creo que la sociedad todavía le tiene miedo al propio término y hay cierto pudor de estar con enfermos de cáncer».

María Murua durante su ingreso en el hospital

Reconoce que su tratamiento fue bastante leve «para lo que vi a mi alrededor, incluso con otros compañeros de Aspanogi». Ignacio, estudiante de piano en Musikene, explica que antes de comenzar el tratamiento sintió «miedo psicológico por saber como iba a ir todo pero una vez que empecé con la quimioterapia pasas al dolor físico, a la paliza que te da la quimio. Y ese estigma que hay sobre la dolencia no ayuda», dice.

Los nítidos recuerdos de Ignacio son meros «flashes» para sus dos compañeras. María reconoce que «fue una suerte pasar la enfermedad de niña. Solo tengo pequeños recuerdos» que sus padres consideran que tienen que ver con su estancia en el hospital. La tolosarra comenta en tono jocoso que «cada vez que íbamos a ingresar parecía que íbamos de vacaciones, me llevaban los peluches y la tele para la habitación. Todo con el objetivo de hacer mi estancia allí lo más agradable posible». Irati, que tampoco tiene recuerdos de «haber pasado dolor», señala «las pegatinas que se iluminaban por la noche que puso mi aita en el techo de la habitación». En lo que los tres coinciden es en la labor realizada por Aspanogi en sus respectivos ingresos, tanto con ellos como pacientes como con sus respectivos padres.

Vitalidad e ilusión

Explica el azpeitiarra que en el propio hospital los responsables de Aspanogi se ponen en contacto con los padres que reciben el diagnóstico de sus hijos «Así fue en nuestro caso», señala. Aunque él ya sabía de la existencia de la asociación «por los actos conjuntos que hacían con Pirritx eta Porrotx». La primera toma de contacto de Aspanogi con las familias suele estar dirigida a contarles el funcionamiento de la entidad y «a decirles que están allí para ayudar en todo lo posible». Ignacio estuvo 4 meses ingresado en el HUD y «siempre se les veía por el hospital. Traían a los payasos, a jugadores de la Real... es indudable que hacen una labor impagable».

Coinciden en la valoración Irati y María. Esta última cuenta que sus padres «no querían salir para nada de la habitación, no me querían dejar sola. No tenían ganas de nada, ni de comer». Fueron los responsables de Aspanogi los que les llevaban la comida gratis a la habitación, «para ellos ese detalle fue muy importante». Consideran en esta familia de Tolosa que los componentes de Aspanogi «estaban ahí siempre, dispuestos a escuchar y a ayudar. ¿Hacía falta llorar? También lo podías hacer con ellos. Mis aitas siempre dicen que ver en el hospital a alguien que no llevara las batas blancas de los médicos o las azules de las enfermeras era maravilloso».

Ella misma, que estudia enfermería, explica que cuando entras a un hospital con un niño con cáncer, «todos son conceptos y términos médicos. Entre el nerviosismo, la preocupación, las indicaciones de los médicos sobre tratamientos, es muy difícil asimilar todo. Es necesario que te venga alguien externo y no te hable todo el rato del tratamiento y no te vengan con una jeringuilla a pinchar. Y que te venga alguien a jugar, a hablar de otras cosas, que habla tu mismo idioma, que está a tu nivel y te ayuda a evadirte, es imprescindible». Por todo ello, considera que Aspanogi y sus trabajadores ejercen de «guías, con vitalidad e ilusión».

Los tres coinciden en recordar con cariño el trabajo que realizaron con ellos en el HUDNekane Lekuona, trabajadora social de Aspanogi; Conchi Guereño, fundadora de la entidad; y Marijo González, psicóloga. Ignacio Arakistain considera que «te ofrecen una muleta donde apoyarte. Tener en el hospital, en un momento así, a una entidad en la que apoyarte es clave».

Más allá del trabajo que Aspanogi realiza en el propio hospital, Ignacio quiere poner en valor «el trabajo de visibilización» que realiza la entidad. «Es clave para quitarle el estigma al cáncer infantil y para dejar claro que hay muchos niños que han salido. Y si enfermas, está Aspanogi».

Atención psicosocial a más de 200 familias Durante estas dos décadas de andadura Aspanogi ha atendido a más de 200 familias afectadas, «se les ha facilitado atención psicosocial en el ámbito hospitalario y extrahospitalario», señalan. En sintonía con esta labor, la agrupación entrega al año más de 1.000 vales de comida al acompañante del menor ingresado, orienta en todo lo necesario anualmente a 25 familias y cede material lúdico, a través de ordenadores portátiles, a una media de 20 menores ingresados al año. En lo referente al voluntariado, componentes de Aspanogi acudían en sus inicios todos los fines de semana al hospital para acompañar a los niños ingresados. En la actualidad, suelen subir a demanda de las familias entre semana y fin de semana.