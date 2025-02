Los pintxos en Gipuzkoa, cubiertos cuando reabran los bares

Ya no queda margen para la duda. Los pintxos en San Sebastián estarán protegidos por vitrinas cuando los bares reabran tras el estado de alarma, una medida que ha venido para quedarse definitivamente. Lo que no consiguió una normativa de 2003 lo va a ... conseguir el coronavirus, tras provocar la mayor crisis sanitaria que se recuerda y después de haber metido el miedo en el cuerpo a toda la humanidad.

Autoridades y agentes del sector hostelero asumen que empieza un tiempo nuevo que en el turismova a requerir de las máximas garantías sanitarias para poder mantener el 'punch' que tuvo la ciudad. La vuelta a la normalidad quizás requiera de más medidas, pero lo que ya nadie discute es que la forma de consumir uno de los emblemas de la gastronomía donostiarra, guipuzcoana y vasca va a cambiar. Se acabó lo de exponer los pintxos en las barras de los bares sin protección. El hostelero que quiera exhibir sus manjares y acercarlos al cliente deberá proveerse de la correspondiente vitrina, algo que será «obligatorio y definitivo» para su reapertura tras el estado de alarma, según explica el concejal de Comercio y Hostelería -responsable también de Sanidad y Salud Pública- del Ayuntamiento donostiarra, el socialista Enrique Ramos.

Unos días antes de que se decretara el estado de alarma con el consiguiente confinamiento de la población, el Gobierno Vasco declaró la emergencia sanitaria, lo que ya movió al servicio municipal de Salud Pública a ordenar a los hosteleros que fuesen pensando en adquirir elementos de protección para cubrir los pintxos en las barras. La decisión se adoptó tras mantener reuniones con la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa, entidad que ha compartido con la corporación local la preocupación y ha visto con buenos ojos las decisiones adoptadas. El Ayuntamiento, consciente de la cercanía de las medidas de aislamiento que adoptaría de forma inminente el Gobierno, ofreció hace casi dos meses «un margen de tiempo razonable» para que los hosteleros adquiriesen estas vitrinas. Pero la gravedad de la crisis, sobre todo en el sector turístico y hostelero, cuando aún no se ve la salida del túnel, ha llevado a la administración a reclamar movimientos de ficha inmediatos y de forma definitiva a los bares, aprovechando este tiempo de parón en su actividad. Todo el proceso se ha realizado de la mano de la Asociación de Hostelería, que es consciente de los requerimientos que la sociedad y su clientela van a exigir en la etapa de recuperación.

A todo el mundo le queda claro que la tradición de que los clientes cojan con la mano unos pintxos que se muestran sin proteger en platos colocados en la barra se ha acabado. «Vamos a tener que cambiar de hábitos y costumbres, no solo en esta cuestión, pero en este tema también», explica Ramos. «Los pintxos al descubierto se han acabado. No porque lo digan las autoridades sino porque la gente lo va a exigir. Y, desde luego, la recuperación turística como destino de calidad irá unido a que ofrezcamos las máximas garantías de seguridad alimentaria. Si queremos recuperar nuestro atractivo como ciudad gastronómica de primer nivel lo primero que deberemos vender es seguridad absoluta en lo que ofrecemos».

No solo se incluirá este asunto en los protocolos de las inspecciones que realice el Ayuntamiento de ahora en adelante, es que a partir de ahora «no podrá reabrir ningún bar» que no proteja sus pintxos. En los próximos días habrá una reunión de técnicos municipales de Salud Pública, de responsables del Ayuntamiento y de la Asociación de Hostelería para acordar qué condiciones deberán tener esas vitrinas. Se debatirá si deben ser refrigeradas o no, el número de lados que tendrán que estar cerrados, materiales, etc. «No se trata tanto de perfilar un modelo homologado sino de homologar las condiciones que deberán tener estas vitrinas», indica el edil. Lo que parece claro, según apunta Ramos, es que la cara o frontal acristalado que dé a los clientes «deberá estar cerrado» porque de lo que se trata es de que los pintxos no sean fácilmente accesibles al público. Está por decidir si el lado que mire hacia el camarero podrá estar libre de cristal o también estará cerrado.

La Asociación de Hostelería Gipuzkoa es consciente del handicap que puede suponer esta nueva situación respecto a la anterior. No es lo mismo que varios turistas cojan a la vez pintxos previamente elaborados que están colocados en un plato, que tener que sacar a petición del cliente esas piezas, seguramente más calientes que fríos, tras leer los clientes la correspondiente carta o panel.

«El modo de relacionarnos»

El modelo de consumo va a cambiar y los hosteleros se van a tener que adaptar a la nueva situación. «Lo que está claro es que los que quieran vender pintxos tendrán que taparlos», admite el secretario general de la asociación de Hostelería, Kino Martínez. Su preocupación es más de fondo sobre los efectos puede provocar la pandemia en las costumbres de consumo a medio y largo plazo en bares y restaurantes. Porque los cambios en la forma de tomar pintxos se sumarán a otras condiciones que se van a imponer, como la limitación de aforos o la distancia entre personas, que son «lo opuesto a nuestra forma de relacionarnos y socializar», lo que supone un riesgo de que la ciudadanía traslade este consumo a los hogares.