Pillan 'in fraganti' a un hombre robando en un local en Donostia La Ertzaintza ha detenido esta madrugada a este hombre, que portaba unos guantes de obra y una mochila con herramientas, supuestamente utilizadas para apalancar la puerta del establecimiento

Patricia Rodríguez Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:31

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta madrugada en Donostia a un hombre de 37 años por un delito «in fraganti» cuando robaba en el interior de un local, tras haber forzado la puerta de acceso.

Los hechos han ocurrido hacia las 03:00 horas de hoy, cuando agentes de la Ertzaintza, que realizaban tareas de prevención junto a la estación de autobuses de San Sebastián han escuchado un fuerte ruido proveniente de un establecimiento, cerrado actualmente. Al mismo tiempo, un aviso telefónico informaba que un hombre había forzado la puerta de entrada al edificio.

Los agentes se han dirigido al lugar y han observado a un varón, vestido con guantes de obra, que portaba diverso material en sus manos. Al observar a la patrulla, el presunto autor ha cogido una mochila con herramientas y ha comenzado a caminar, aunque ha sido interceptado por los ertzainas.

En un registro preventivo, entre sus pertenencias se han localizado herramientas como un cincel y un destornillador doblado, supuestamente utilizado para apalancar la puerta.

El recurso policial ha procedido a la detención del hombre, de nacionalidad española y con diversos antecedentes policiales. Al finalizar las diligencias en la Ertzain-etxea, el arrestado será puesto a disposición del Juzgado de Guardia en Donostia.