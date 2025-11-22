Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal

Un menor y su hermana mayor, ambos de origen chino y residentes en Vitoria, fueron 'pillados' por agentes de la Guardia Civil con diversos productos ... de origen animal y vegetal en el aeropuerto de Hondarribia durante el control sanitario exterior de un vuelo procedente de Madrid cuyo origen era Hang Zhou (China).

Según ha informado este sábado el Instituto Armado en cuenta de X, la intervención tuvo lugar el pasado lunes. En el equipaje del menor fueron hallados más de 7 kilos de lengua de pato, 7 kilos de algas, 4,7 kilos de flores aromáticas, 3,4 kilos de legumbres, 1,5 kilos de brotes de bambú y 1,9 kilos de tomate, almendras y castañas.

La Guardia Civil recuerda en un tuit que la introducción en España de determinados productos de origen animal y vegetal está prohibida, incluso cuando son para consumo propio. «La entrada de estos alimentos sin pasar por los canales autorizados ni contar con garantías sanitarias puede suponer un riesgo para la salud pública, al facilitar la entrada de enfermedades, plagas o romper la cadena de frío». Ha hecho un llamamiento a los viajeros para que se informen antes de desplazarse con productos alimentarios, subrayando que la seguridad alimentaria «empieza en tu maleta».

