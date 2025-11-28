Piden un techo para las 111 personas que serán desalojadas el jueves del instituto de Martutene

Ocho colectivos de la red de acogida y vecinal de Donostia reclamaron ayer «una alternativa habitacional» para el centenar de personas que este próximo jueves ... serán desalojadas del instituto okupado del barrio donostiarra de Martutene, según revelaron en una rueda de prensa frente al edificio. El recuento realizado la semana pasada confirmó que los afectados serían 107 hombres y 4 mujeres de entre 20 y 40 años y provenientes de países del norte de África.

En un principio, la orden judicial estableció el desahucio para febrero, pero ha sido adelantado al 4 de diciembre, lo que, en su opinión, «agrava» la situación de vulnerabilidad de los okupantes, ya que «a las puertas del invierno» deben buscar un refugio alternativo en una ciudad con «otras más de 400 personas en situación de calle», y con varios asentamientos -como almacenes abandonados o bajos de puentes- «casi» al máximo de su capacidad, lo que podría generar tensiones.

El desahucio del solar permitirá a su actual propietaria, la Fundación Gune, impulsar su proyecto educativo de formación profesional denominado Ortzadar. Su idea es mantener la estructura del actual edificio, siempre y cuando no lo desaconseje el inevitable deterioro sufrido por el edificio desde que cerró sus puertas en 2003.

Posibles órdenes de expulsión

Conscientes de que la antigua sede del colegio de Agustinos y luego instituto politécnico no será okupada más, los colectivos mostraron su «preocupación» por el porvenir de las personas que la habitan, algunas desde hace «más de dos años». Así, criticaron que «el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno Vasco» -anterior propietario del solar hasta junio de 2024- «saben que estas personas se van a quedar en la calle, mínimo desde 2024, y no han hecho nada para prever esta situación». Afearon que su desalojo no irá de la mano «de los servicios sociales sino a la fuerza», y alertaron del «riesgo de que con la colaboración de las distintas fuerzas policiales» se «requisen documentaciones y se pongan en marcha los procesos de expulsión» del país.

La situación de muchos de los moradores del instituto es reflejo de una realidad derivada de la ley de extranjería, que «obliga» a estas personas «a vivir de forma irregular durante mínimo dos años, sin las condiciones de vida básicasa aseguradas, sin permiso de trabajo y, por lo tanto, sin fuentes de ingreso». En este sentido, apuntaron que «en Donostia, lo único que se les ofrece son cinco noches en un albergue cada tres meses; de ahí en adelante, la calle es la única alternativa que les queda».

Los colectivos convocantes -Donostiako Harrera Sarea, Kaleko Afari Solidarioak, Donostiako Etxebizitza Sindikatu Sozialista, Amara Berri Ehuntzen, Guztiontzako Egia Auzotar Sarea, Herripe Auzo elkartea, Martuko Harrera Taldea y Saretxe Etxebizitza Sindikatua- concluyeron que «en Donostia el razismo está en auge», en especial hacia «personas magrebíes».

Para protestar por este desahucio, llamaron a una movilización el próximo jueves, a las 19.00 horas, frente a los juzgados de Atotxa.