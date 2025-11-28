Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marta, Ibone, Youssef y Garazi comparecen en rueda de prensa ante el edificio okupado. Gorka Estrada

Piden un techo para las 111 personas que serán desalojadas el jueves del instituto de Martutene

Varios colectivos llaman a movilizarse ante los juzgados de Atotxa el día 4 de diciembre, fecha del desahucio del viejo centro educativo okupado

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:44

Ocho colectivos de la red de acogida y vecinal de Donostia reclamaron ayer «una alternativa habitacional» para el centenar de personas que este próximo jueves ... serán desalojadas del instituto okupado del barrio donostiarra de Martutene, según revelaron en una rueda de prensa frente al edificio. El recuento realizado la semana pasada confirmó que los afectados serían 107 hombres y 4 mujeres de entre 20 y 40 años y provenientes de países del norte de África.

