Piden mejorar la coordinación en emergencias de tráfico

Enseguida sale la petición sobre la mesa durante la conversación. «Hay que mejorar la coordinación» en las emergencias. El primero en sacar a relucir los fallos en el sistema es José Luis Garate, con el que coinciden los otros dos profesionales. «Nosotros teníamos antes un protocolo para salir en once situaciones en carretera: si se producía un choque entre dos vehículos, una salida de calzada... Ahora nos activan desde la central de emergencias», un servicio que se ha centralizado, y a veces pierden unos minutos que son de oro. «Nos ocurrió hace poco que sabíamos que había ocurrido un accidente pero tardaron en activarnos 7-8 minutos. O en un accidente en Zumaia, con tres heridos y una víctima mortal este año, directamente no nos activaron». Inma Aramendi, policía local de Azpeitia, refleja la misma reivindicación: «Nosotros también echamos en falta una mejor coordinación. Las policías locales no estamos metidas en el protocolo autonómico de emergencias», a través del que sí se da aviso a la Ertzaintza. «Y deberíamos estar informados de cualquier accidente que ocurra en el término municipal». Xabier Barrutia, de la DYA, también ve necesario mejorar la coordinación.