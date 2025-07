Piden mantener en la cárcel al monitor de surf de Hondarribia condenado por abusos

La Fiscalía de Gipuzkoa y las acusaciones particulares que ejercen las familias de las once víctimas, volvieron a solicitar este miércoles al tribunal de ... la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa que mantenga la medida de prisión provisional sobre el monitor de surf de Hondarribia condenado a más de 71 años de cárcel por abusos sexuales y posesión de material de explotación infantil.

A punto de cumplirse los cuatro años desde que el encausado entrara en prisión, el 28 de agosto de 2021, el fiscal y las dos abogadas que representan a las familias reclamaron, en una vista celebrada a tal efecto, prorrogar la medida de prisión provisional. En la última jornada del juicio celebrado el pasado marzo ya pidieron que el surfista continuara entre rejas hasta que el tribunal dictara sentencia, y pidieron renovar esta medida cautelar a pesar de que el fallo no es firme. En estas situaciones, la ley permite una prórroga por un periodo igual a la mitad de la pena fijada, esto es, más de 35 años, sobre la que deberá decidir la Audiencia de Gipuzkoa.

Según explicaron fuentes de la Fiscalía, la prórroga solicitada obedece a que las acusaciones consideran que existe «un riesgo de fuga» por parte del acusado, que tiene familia en el continente americano y la doble nacionalidad española y venezolana. También advierten de la posibilidad de «que reiterara su conducta delictiva», así como de que pudiera regresar a su domicilio en Hondarribia, lo que podría suponer «una revictimización» de las víctimas, ya que la mayoría de los chicos agredidos son de esta localidad.

Terapia

Por su parte, la abogada que ejerce la defensa reclamó la puesta en libertad del monitor mientras la sentencia no sea firme. Asimismo, afeó que a su defendido no se le haya notificado formalmente la resolución. De hecho, la letrada asegura que ella misma tuvo conocimiento del fallo a través de los medios de comunicación.

En el acto celebrado en la Audiencia también intervino el propio monitor, que volvió a negar los hechos que se le imputan. Para argumentar su petición de prisión provisional, las abogadas de las familias expusieron que el condenado no ha iniciado ningún tipo de terapia en la cárcel, a lo que el instructor respondió que no se había negado a realizarla, pero que no podía hacerlo al no estar aún condenado.