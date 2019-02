Piden 18 años para un hombre acusado de violar y maltratar a su expareja en Gipuzkoa Me insultaba, me llamaba 'come-mierda', decía: te gusta de que violen' o 'vas a ser siempre mi mujer', ha declarado la víctima JAVIER PEÑALBA Miércoles, 6 febrero 2019, 14:57

La Fiscalía de Gipuzkoa solicita penas que suman 18 años y 6 meses de prisión para un hombre acusado de violar y maltratar a su expareja. En la primera sesión del juicio celebrada esta mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, el acusado ha negado los hechos, en tanto que su excompañera ha ratificado íntegramente el contenido de la denuncia que interpuso hace dos años. «Me insultaba, me llamaba 'come-mierda', decía: te gusta de que violen' o 'vas a ser siempre mi mujer'», ha declarado la víctima.

La acusación fiscal ha sostenido que desde el inicio de la relación de pareja, el acusado, «de manera continuada, sistemática y persistente», propinó a la mujer bofetadas, empujones, a la vez que la zarandeaba y la agarraba fuerte de los brazos, a la vez que le dirigía expresiones como «eres una hija de puta», «ni tus hijos te quieren», «eres una mierda y no vales para nada» o «si te veo con un hombre, te voy a matar» El ministerio público precisa que todo ello lo hacía para «imponer su voluntad y su posición de dominio».

La acusación detalla en su escrito de conclusiones provisionales varios episodios de agresivos, como los acontecidos en 2011 cuando una de las veces la agarró con fuerza por el pecho en el dormitorio del domicilio, y otra en la que le sujetó con los brazos, tras lo cual le empujó contra la pared, lo que le produjo hematomas en las muñecas.

Sin embargo, el más grave de los ataques tuvo lugar un día «indeterminado» de la primera semana del mes de enero de 2017 cuando el acusado, según sostiene la Fiscalía, se abalanzó sobre su expareja que estaba sentada en un sillón de la sala. Seguidamente, «con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales», se colocó encima de ella, le bajó el pantalón y la ropa interior y consumó la agresión.

«Me propuso mantener relaciones sexuales, y yo le dije que no, pero él insistió. Dijo: 'yo quiero y lo vas a hacer'. Con una mano me sujetó de los brazos y con la otra me quitó la ropa. No podía hacer nada, tenía la rodilla lesionada y apenas podía moverme. Hice lo que pude para que no continuara», ha relatado la víctima.

El acusado, por su parte, ha negado los hechos. Ha afirmado que todas las relaciones sexuales que llagó a mantener fueron «abiertas» y con el consentimiento de la mujer.

El inculpado, no obstante, ha admitido que la relación entre él y la víctima fue conflictiva y que discutían frecuentemente. No obstante, ha manifestado que no la agredió y que las lesiones o hematomas que presentaba la mujer se pudieron producir en el transcurso de los forcejeos que tenían lugar cuando él intentaba evitar que ella le golpeara o arañara.