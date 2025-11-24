Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fachada de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en Donostia. Gorka Estrada

Piden casi 15 años de cárcel por maltrato y agresión sexual a su novia, menor de edad

El acusado será juzgado mañana en la Audiencia de Gipuzkoa por unos presuntos hechos en el marco de una relación con una chica de 16 años

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa juzgará mañana a un varón para quien la Fiscalía de Gipuzkoa reclama penas que suman casi 15 años de cárcel ... por varios presuntos delitos de maltrato, agresión sexual y vejaciones en el ámbito de la violencia de género a una menor, de 16 años, con la que mantuvo una relación sentimental durante alrededor de tres meses.

