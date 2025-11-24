Piden casi 15 años de cárcel por maltrato y agresión sexual a su novia, menor de edad

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa juzgará mañana a un varón para quien la Fiscalía de Gipuzkoa reclama penas que suman casi 15 años de cárcel ... por varios presuntos delitos de maltrato, agresión sexual y vejaciones en el ámbito de la violencia de género a una menor, de 16 años, con la que mantuvo una relación sentimental durante alrededor de tres meses.

Los hechos habrían tenido lugar entre septiembre y diciembre de 2020. Durante este tiempo, el procesado, «aprovechando» que su novia «tenía solo 16 años», habría comenzado a desarrollar «actitudes de control sobre ella». Así, de acuerdo con el relato que la fiscal realiza en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso DV, el encausado llegó a «prohibirle quedar con sus amistades masculinas», la acompañaba «cuando quedaba con sus contactos» o le llamaba «constantemente para saber dónde y con quién estaba». Fruto de los «celos del acusado», la chica habría dejado de hacer actividades «que le gustaban como acudir a la hípica». Al parecer, la chica temía cortar la relación «ya que él le había dicho que si lo hacía se iba a suicidar». En una ocasión, «le escribió que estaba en un puente y que se iba a tirar».

En ese contexto, «era frecuente» que el imputado le profiriera expresiones como «no vales nada» o «haces las cosas mal». También «le propinó un golpe en la cara» durante una discusión.

Orden de alejamiento

En el plano sexual, el Ministerio Público expone varios episodios de presuntas agresiones sexuales. Así, en varias ocasiones habría llevado a cabo varias penetraciones vaginales «a pesar de la oposición» de la menor, aunque en el momento de iniciar la relación la joven no ofrecía resistencia «al sentirse fuertemente presionada por él y por no querer llamar la atención de la familia de él», que se encontraba en el mismo domicilio. En otra ocasión habría sucedido algo similar durante una felación. Según la fiscal, el acusado «le decía constantemente» expresiones como «todo el mundo hace cosas y nosotros, nada».

Como consecuencia de estos hechos, la menor «sufrió importantes daños psicológicos» por los que recibió tratamiento terapéutico. Además, un juzgado de Instrucción de Irun impuso al acusado la prohibición de acercamiento y comunicación con respecto a su exnovia.

La Fiscalía solicita para el varón una pena de once años por un delito continuado de agresión sexual, otros dos años por maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género, un año por coacciones leves y nueve meses por maltrato no habitual. Además, reclama 30 días de localización permanente por un delito leve de vejaciones injustas.

La vista oral tendrá lugar mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en una sesión en la que declararán tanto la víctima como el acusado.