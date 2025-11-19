Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa alumbrando el agua con focos para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro» El Servicio Marítimo de la Guardia Civil descubrió a un pescador recreativo con 4 líneas y 2 focos LED orientados al agua en Hondarribia

J.M. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:45 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Gipuzkoa sorprendió el pasado fin de semana a un pescador junto al Cabo de Higer en Hondarribia con cuatro líneas desplegadas en su embarcación junto a dos focos LED orientados al agua para atraer al chipirón.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado domingo 16 de noviembre cuando el Servicio Marítimo del instituto armado descubrió al pescador llevando a cabo esta técnica para concentrar capturas de calamar, la cual no está permitida y puede conllevar sanciones.

🔦 𝙇𝙪𝙘𝙚𝙨 𝙦𝙪𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙚𝙣 𝙡𝙖 𝙤𝙨𝙘𝙪𝙧𝙞𝙙𝙖𝙙: una escena silenciosa, pero demasiado visible para quien vigila......

En la noche del 16 de noviembre, nuestro Servicio Marítimo sorprendió frente al Cabo Higuer (Fuenterrabía) a un pescador recreativo con 4 líneas… pic.twitter.com/xD79V2I8DD — Guardia Civil Guipúzcoa (@Guipuzcoa_Gc) November 19, 2025

«En el ejercicio de la modalidad de pesca marítima de recreo desde embarcación queda expresamente prohibido el uso de más de dos carretes eléctricos por embarcación, cuya potencia máxima y longitud del sedal será establecida por orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como el empleo de cualquier medio de atracción o concentración artificial de las especies a capturar y, de forma expresa, el uso de luces a tal objeto», recoge la normativa del ministerio.

Nueva normativa de pesca recreativa

Hace apenas dos semanas se dio a conocer la nueva normativa que obligará a los pescadores recreativos a registrar su capturas a través de una aplicación móvil desde el próximo 10 de enero.

Una regla que obligará a los pescadores a salir con el móvil a a la mar desde donde tendrán que registrar y notificar electrónicamente todas sus capturas a través de la nueva aplicación PescaREC, desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en cumplimiento del Reglamento (UE) 2023/2842 que refuerza el control de la pesca marítima de recreo y que ha provocado enfado entre los aficionados a esta actividad.

La nueva normativa impone también la comunicación de las jornadas sin una sola pieza, que deberán registrarse expresamente como «sin capturas», siguiendo el mandato del artículo 55 del Reglamento europeo.