Jose Emilio Lafuente posa en un despacho en la sede de Cáritas en Donosita. Iván Montero

Jose Emilio Lafuente

Secretario General de Cáritas Gipuzkoa
«Hay personas que comparten no solo vivienda, sino la propia habitación»

«Es pura supervivencia» expone Lafuente, que alerta de que el subarriendo es una situación de «muchísima inseguridad jurídica» y «no va a ir a menos»

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:02

La exclusión residencial crece en Gipuzkoa y cada vez adopta formas más invisibles:una de cada cuatro familias atendidas por la entidad vive en pisos ... subarrendados, alertan desde Cáritas Gipuzkoa, que destina cada vez más recursos económicos a frenar una precariedad habitacional que ya alcanza también a hogares de clase media.

