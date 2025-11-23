La exclusión residencial crece en Gipuzkoa y cada vez adopta formas más invisibles:una de cada cuatro familias atendidas por la entidad vive en pisos ... subarrendados, alertan desde Cáritas Gipuzkoa, que destina cada vez más recursos económicos a frenar una precariedad habitacional que ya alcanza también a hogares de clase media.

– ¿Qué dicen los datos sobre la exclusión residencial y la precariedad habitacional en Gipuzkoa?

– Vemos que en los últimos años está yendo a más. Según los datos que recogemos sobre las personas que están en situación de calle este año han sido 1.216 personas atendidas durante los primeros 9 meses. En el año 2022 eran 750 personas, en 2023 se atendió a 897 y el año pasado fueron 1.313. Aunque eso no significa que estas personas están en calle, sino que en algún momento durante esos 9 meses han estado en la calle y les hemos prestado una atención o una respuesta habitacional. No obstante, es un número alto y va en aumento y el tiempo en calle pasa factura.

– Una de cada cuatro familias atendidas por Cáritas Gipuzkoa viven en pisos subarrendados, ¿de dónde emerge este dato?

– Viene de un estudio que iniciamos hace dos años, porque teníamos la impresión de que la exclusión residencial iba en aumento. Por todos es conocido que hay escasez de vivienda, que es cara y no es fácil ni acceder ni mantenerla y desde Cáritas estábamos viendo que todas las personas que atendíamos tenían estas dificultades, por lo que hicimos este análisis y de los 5.320 hogares atendidos en el año 2024, el 23,5% estaban en una situación de subarriendo, esto es, cuando un inquilino alquila la vivienda a otras personas. La cifra es muy alta.

– ¿Preocupa esta realidad?

– Mucho, son situaciones de mucha fragilidad y vulnerabilidad, porque se está compartiendo vivienda con personas que no conoces, es más, se están compartiendo incluso habitaciones con personas que no conoces. Es pura supervivencia. Para evitar estar en la calle, la parte más débil asume esa situación. Y desde el punto de vista de los formalismos contractuales, son inexistentes, porque suelen ser subarriendos sin un contrato formalizado por escrito con la autorización y permiso del propietario por lo que es una situación de muchísima inseguridad jurídica. Esto es, en un contrato ordinario, tienes el derecho de permanecer en la vivienda durante el tiempo que establece la ley, en una situación de subarriendo, no.

Inseguridad «Los subarriendos son situaciones de mucha fragilidad, vulnerabilidad e inseguridad jurídica, no hay contratos formales»

– ¿Este fenómeno ocurría hace años?

– De esta forma, no. Tanto no. Creo que también tiene que ver con cómo ha cambiado la situación de las personas en calle, que no tiene nada que ver con hace 12-15 años. Antes, era un perfil tradicional, de persona que tenía problemas con las drogas, el alcohol, temas de salud mental... Hoy en día existe, pero es más pequeño y ha sido reemplazado totalmente por un colectivo de persona joven, con buen estado de salud, que no suele tener problemas ni de consumos ni de temas de salud mental, que pueden llevar una vida totalmente plena y normalizada, pero que, por temas de legislación, administrativos o distinta índole, se encuentran en una situación de calle. El problema está en aguantar estos dos o tres años en los que la legislación no te permite acceder a unas condiciones de regularidad.

– ¿Saben algo de las familias que desahuciaron recientemente de un piso en Egia?

– No conocemos mucho al respecto. En su día acompañamos en un trámite administrativo a una de las familias y se le está acompañando en buscar una alternativa de alojamiento, pero el resto de situaciones no las conocemos.

– ¿Qué cree que está detrás del subarriendo?

–Es complejo, pero creo que, por un lado, está la escasez de vivienda por descontado. Por otro, también habrá personas que necesiten compartir gastos. Esto es, tampoco hay que poner el foco solamente en que pueden ser situaciones de abuso, que tristemente las hay. En ocasiones seguramente que la propia persona que permite el subarriendo es porque tiene una necesidad para poder pagar la renta de un alquiler.

Perfil «Normalmente son madres con niños o parejas inmigrantes jóvenes, menores de 44 años la mayoría»

– ¿Qué tipo de familias se ven afectadas por este tipo de situaciones? ¿Hay un perfil?

– Sí, puede ser bastante plural, pero normalmente quienes están en los subarriendos son madres con niños o parejas inmigrantes jóvenes, menores de 44 años la gran mayoría.

– Comenta la inseguridad jurídica del subarriendo. ¿Ha aumentado la incidencia de los desahucios silenciosos?

– No tenemos constatado en datos si va a más, pero es una realidad que conocemos y que existe en el día a día de las personas que llegan a Cáritas. Con la problemática de vivienda que hay me parece difícil que vaya a menos.

– ¿Y las peticiones de ayuda relacionadas con la vivienda?

– En 2022 Caritas Gipuzkoa otorgó 825.088 euros de ayudas económicas directas destinadas a gastos relacionados con la vivienda. En 2023 fueron 890.703 euros y el año pasado, que es la última memoria cerrada, fueron 1.022.731 euros. Es mucho dinero.

Hogares necesitados «Cuatro de cada 10 familias atendidas estaban en una situación de cierta normalidad aparentemente»

– ¿Han detectado que cada vez más hogares de clase media, con pocos recursos, necesitan más ayuda?

–Sí. Un dato que nos ha llamado la atención del estudio es que se suele pensar que Cáritas atiende solo a personas que están en situación de muchísima vulnerabilidad y extrema necesidad, pero del estudio de vivienda se extrae un hecho destacable: 4 de cada 10 familias están en situación de cierta normalidad aparentemente, que tienen un contrato de alquiler normalizado, o una vivienda de VPO o incluso, muy pocos, pero algunos también vivienda en propiedad, que están pagando su hipoteca, y han venido en algún momento por alguna situación de dificultad económica, para hacer frente a pago de suministros, por ejemplo.

– El último estudio de la red europea de lucha contra la pobreza señala que uno cada 8 vascos no puede encender la calefacción en invierno.

– Sí, es que esas situaciones también se dan y existen, que a lo mejor no las conocemos tanto, porque no son tan palpables, pero hay personas, efectivamente, que tienen que andar muy justas y midiendo mucho su gasto para poder llegar a fin de mes, y personas que están asumiendo recortes en su gasto, porque priorizan el pago de la vivienda y no pueden calentar su casa en invierno. También es una forma de pobreza invisible.

Aumento del 24% en ayudas «La vivienda es el tema que más nos preocupa. El año pasado otorgamos más de un millón de euros en ayudas económicas»

– ¿Más allá de los datos, con qué tipo de situaciones se encuentran a diario?

–Las familias vienen en una situación de mucha vulnerabilidad, en muchas ocasiones también de mucha soledad, sin tener medios ni redes de apoyo. Desde Cáritas se les hace un acompañamiento de contención emocional, porque son personas que lo están pasando muy mal. Uno de los elementos que más activamos desde un principio es el tema de la vivienda y siempre animamos a las familias a que intenten conseguir una vivienda con un alquiler formalizado, pero tienen muchas dificultades, es muy complicado y cada vez más. Por eso se dan todas esas situaciones de subarriendo.

– (...)

– También ocurre que cada vez les piden más condicionantes y hemos tenido situaciones de viviendas que no se han alquilado a determinados colectivos, eso es así. Se están pidiendo cada vez más seguros de impago y se están dando situaciones donde si cobras ayudas sociales, ayudas de sistema de protección social, se les dice 'prefiero que no'. Con lo cual, dentro de la complejidad que tiene el acceso a una vivienda para cualquier persona de Donostia, añade todos estos elementos. Es desolador y nos preocupa mucho, porque el tema es extraordinariamente complejo y no tiene fácil solución. Vemos que, al final, la vivienda pierde un poco ese enfoque para lo que es, que es para vivir y para llevar la vida con dignidad. Esto es algo que no se va a corregir fácilmente ni en poco tiempo.