«Nos han perdido las maletas y ahora no tenemos taxi para ir al hotel. ¡Maldito viaje!» Grupo de latinoamericanas conversa con los taxistas. / F. DE LA HERA La huelga sorprende a algunos turistas que preguntan cómo pueden llegar hasta Donostia desde el aeropuerto de Hondarribia GAIZKA LASA HONDARRIBIA. Miércoles, 1 agosto 2018, 06:31

¡Cuánto se valoran las cosas cuando faltan!, piensan en el aeropuerto de Hondarribia varios viajeros del vuelo de las 13.00 horas procedente de Madrid. Una caritativa reflexión en comparación con los juramentos que se adivinan en el susurro de Katherine, californiana que maldice sus vacaciones. «Venimos de Mallorca y estamos sin maletas. Nos las han perdido en Madrid. Sin equipaje y ahora sin taxi. ¡Maldito viaje!».

Escoltada por sus dos hijas, luce cara de póquer tras salir de la terminal y comprobar que la cuadrilla de taxistas no está por la labor de romper su corrillo para invitarle a subir a uno de esos tantos coches blancos aparcados junto a la acera. Uno de los taxistas que tiene que coger algo de su vehículo le explica en correcto inglés lo que pasa. Chasco total. La menor de las niñas le pregunta que qué significaba «disrupted». Que qué ocurre. Con la poca fuerza interior que le queda, la madre explica que el servicio de los vehículos que le iban a llevar al hotel está interrumpido.

A diferencia de las pequeñas historias que el lunes encontramos en la estación del Norte de San Sebastián, casi todas con alternativas cercanas en pleno centro de la ciudad, ayer presenciamos algún pequeño drama de más compleja solución, de los que da fuerza al sector del taxi para hacer notar su reivindicación. Katherine, por ejemplo, nos pregunta que por qué están parados los taxistas. Pura curiosidad. Su verdadera preocupación es cómo llegar a Donostia lo antes posible y gestionar la recuperación de sus maletas. Le recomendamos el autobús hasta Irun y la correspondiente conexión con el tren. Suspira y pregunta cuánto va a durar la huelga. Tras desearle suerte, comprobamos que vuelve a entrar en la terminar para acercarse al puesto de Europcar de coches de alquiler.

Los damnificados optaron por coger un autobús hasta Irun, donde podían subirse al Topo

En muchos casos fueron los propios taxistas los que informaron a los viajeros sobre alternativas

La responsable de este stand nos cuenta que «al ser un aeropuerto tan pequeño, tampoco hay muchas historias así, ni demasiados inconvenientes por falta de taxis». No demasiados, pero sí alguno. «Hoy ha habido una persona que se ha quedado colgada y ha venido angustiada a preguntar por coches de alquiler», cuenta.

Con más humor, Juliana, argentina que viaja sola, reconoce que «pensaba coger un taxi, pero tendré que buscar otro medio de transporte. Me han dicho algo de un tal 'Topo'. ¿Qué es eso?». Quiere llegar a Hendaia. Y lanza otra pregunta. «¿Qué es marquesina?». Con un poco de suerte, entre el autobús y la línea de Euskotren Donostia-Hendaia, en una hora llegará a su destino. No querría tardar más una cuadrilla de amigas latinoamericanas que vienen a conocer San Sebastián. La más dicharachera de ellas se acerca al grupo de taxistas para saber de qué va el tema y, sobre todo, preguntar por alternativas.

Bastante peor en Madrid

Menos se han tenido que complicar todos aquellos pasajeros a los que sus familiares y amigos han venido a buscar. «No iba a recogerle, pero me dijo que no habría taxi y que se quedaba colgado», nos desvela Alex, hernaniarra que espera a unos amigos. Entre quienes tienen la suerte de contar con chófer particular y los que tienen su coche en el parking, el grupo que ha bajado del avión se esfuma rápido. «Aquí no suelen crearse problemas», nos dice uno de los pilotos, 'trolley' en mano, que dice esperar un servicio de su empresa. «En Madrid sí, allí sí que ayer asistí a momentos más caóticos donde algunos parecían estar en apuros».

No son los únicos que citan las consecuencias de la huelga de taxistas en la capital del Estado. Rosa, una señora que coge el vuelo de las 13.30 junto a su nieta dice en la cafetería que «hoy nos han podido traer en coche hasta aquí, pero mayores problemas solemos tener en Madrid cuando no tenemos taxi».