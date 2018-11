«He perdido una jornada y nadie me va a compensar el quebranto económico» Un transportista de Errenteria cuenta cómo ha tenido que retrasar su viaje a Róterdam, con las pérdidas que ello conlleva a un autónomo G. L. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 06:25

Tenía planeado partir desde su casa de Errenteria temprano y llegar hasta el sur de París durante el día, de camino al punto de entrega de Róterdam. Sin embargo, al cierre de esta edición, todavía no había arrancado su viaje. Ciprián Zuñeda, transportista autónomo guipuzcoano que necesitaba cruzar ayer la frontera, fue uno de los damnificados por el cierre del paso fronterizo de Biriatou.

Había llegado la noche del lunes de cargar en Palencia perfiles de aluminio para ser utilizados en invernaderos de Róterdam. Madrugó ayer para reemprender su viaje, pero ni siquiera se movió de casa. «He visto por el sistema de GPS que había problemas y algún compañero me lo ha ratificado. No merecía la pena salir», sostiene Zuñeda. No se despegó del teléfono para seguir minuto a minuto la evolución del problema, mientras actualizaba constantemente su plan de viaje. Pero ya por la tarde, viendo que las colas seguían siendo considerables, decidió descansar para partir de noche.

Con resignación, contaba que «ya he perdido una jornada y lo que intentaré ahora es salvar la semana. El cierre de hoy me obligará a circular de noche, pero tampoco así llego a Róterdam a la hora que quería. De entrada, pierdo la mercancía de retorno y tendré que buscar alguna otra cosa. He perdido una jornada y nadie me va a compensar el quebranto económico».

Asumido el golpe, el transportista muestra la suficiente lucidez para hacer una lectura fría del contexto del problema. Afirma que «tengo el corazón partido». Y se explica. «En parte, les doy la razón», dice en alusión a los incitadores de las protestas. «A nosotros también nos han solido subir impuestos y ya me hubiera gustado ver una respuesta tan dura. No solo de los transportistas, sino en general de la clase trabajadora». Ahora bien, en cuanto a las formas, reconoce que «es muy bestia forzar a cortar carreteras y no dar alternativas». También hace suya la crítica institucional al Gobierno vecino. «Los franceses son muy dados a tomar sus medidas tajantes si es por un tema de control para ellos. No les importan las consecuencias que puedan generar más allá de sus fronteras. Son muy suyos», apuntala.

El camionero guipuzcoano planeaba llegar ayer hasta París de camino a Róterdam

Fenadismer denuncia la utilización como «rehenes» de miles de transportistas

Zuñeda siguió la crisis desde casa, pero, según denunció la asociación estatal Fenadismer, «miles de transportistas llevan atrapados varios días en Francia en el interior de sus vehículos, atravesando en algunos casos una situación grave de precariedad personal al no poder atender sus necesidades básicas tanto de alimentación como de higiene». La asociación censuró utilizar como «rehenes» a miles de transportistas, lamentó «la pasividad y complicidad de la gendarmería francesa en los bloqueos» y solicitó a Asuntos Exteriores a actuar con «urgencia».