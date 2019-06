«He perdido audición con tanto volumen, por eso cuando voy en coche solo quiero silencio» Eduardo Bengoa, en la fan zone que montaron en Donostia para ver la final femenina de la Real Sociedad. / PEDRO MARTÍNEZ Confesiones de un DJ El donostiarra Eduardo Bengoa, de 51 años, abrió el mercado de los DJ en Gipuzkoa cuando en las bodas solo actuaban las orquestas ESTRELLA VALLEJO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 2 junio 2019, 15:12

Empezó en el mundillo cuando a los DJs -pronunciado diyeis- se les llamaba 'disck jockeys'. En una época en la que las bodas solo eran amenizadas por orquestas que tenían un único repertorio de bailables, y cuando los 'pincha discos' tenían que llevar una maleta para poder transportar decenas de aquellos discos que tenían una canción por cara. «¡Contando esto cualquiera va a pensar que soy un abuelo con el gotero colgando!», exclama Eduardo Bengoa, entre risas.

Este donostiarra de casi 51 años lleva tres décadas de su vida dedicándose a hacer que la gente disfrute en la pista de baile. Su vida es inimaginable sin un bafle cerca, y la mesa de mezclas es una extensión de su cuerpo, aunque eso le haya costado un pitido crónico en ambos oídos y una pérdida de audición en el izquierdo, que es donde se coloca el auricular. Sin embargo, y a pesar de ese 'pi' que le acompaña desde que se levanta hasta que se acuesta, el silencio se ha convertido en su «música preferida» y reconoce que después de tantos años de volúmenes a tope «ni enciendo la radio» cuando va conduciendo de un lado a otro de la geografía guipuzcoana para supervisar todas las bodas y eventos en los que trabaja en un mismo día.

Eduardo es de esas personas que derrochan energía y tienen un estado casi permanente de buen humor. Y su truco para gestionar ese ritmo frenético que ya tiene completamente normalizado se resume en «pasión por tu trabajo». Vive la música, empatiza con el público, se siente parte de él, y eso se nota.

Aunque también es cierto -sin intención de restarle valor- que lo lleva en el ADN. Su aitona Pedro tocaba el clarinete en la orquesta 'The Lucky Boys'; su padre el saxofón en la orquesta 'Bengoa', y él trabajó desde bien temprano en la tienda de música que tenía su familia, pero eso de estar quieto parado en un sitio le suponía demasiado esfuerzo.

Rondaban finales de los 80 y había oído algo de unos DJs en Inglaterra. Así que viajó a Londres y vio por primera vez lo que era aquello. «¡Era la bomba!». No se lo pensó dos veces y se decidió a «hacer alucinar» a la gente de Donostia, porque con él, se abría un mercado inexistente hasta la fecha en Gipuzkoa. Su primera boda la recuerda perfectamente. Aquel año 89 un amigo se casaba en la azotea del hotel Orly. «Mi madre me llevó en coche porque yo era aún muy joven y recuerdo que la gente flipó al ver a un DJ». En estas tres décadas estima que habrá pinchado en más de 4.000 eventos, lo que por otro lado, le ha hecho ser testigo de tantas situaciones, que se le amontonan en la cabeza. Guarda silencio, y le entra la risa. «Pero eso te lo cuento después», dice dejando el plato fuerte para el final.

De hobby a profesión

Ser DJ empezó siendo su hobby, pero se siente orgulloso de haber podido dedicarse íntegra y exclusivamente a un sector que le ha dado «todo», pero a costa de un gran sacrificio, sobre todo a nivel familiar. Se ha perdido momentos importantes de su vida y el primero que le viene es el nacimiento de su hijo mayor. «Estaba en el hotel de Londres pinchando en una boda y recuerdo que en cuanto terminé salí corriendo hacia el hospital con 50 centros de mesa que me regaló el metre».

Cuenta que es una profesión que acapara casi todos los fines de semana y con eventos a lo largo de todo el año. «De hecho el 2 de enero tuvimos una boda. ¡Ya le dije al novio, 'pero quién se casa un 2 de enero, si aún estás con la pajarita puesta de Nochevieja'!», exclama. No obstante, la concentración de trabajo en verano es innegable, muchas veces con horarios intempestivos, a lo que hay que sumar que «además la gente se piensa que trabajas a todas horas». Un ejemplo: «Que te llame una novia a las 3 de la mañana porque está de farra y ha escuchado una canción que quiere que pongas en su boda. Entonces empieza a gritar y cantar con todas sus amigas de fondo», reproduce de forma divertida.

Esto era más habitual hace unos años, antes de que aparecieran ciertas aplicaciones. De hecho, este donostiarra aprovecha para mencionar los tres milagros en su profesión: el USB, porque así dejó de llevar maletas con discos; la aplicación Shazam para identificar la canción que está sonando en un bar; y Spotify. Sobre todo este último «es maravilloso cómo nos facilita el trabajo, aunque también nos perjudica, porque hay listas de canciones muy buenas ya hechas y al alcance de cualquiera». Sin embargo, rompe una lanza a favor de la profesionalización de su sector. Se pone algo serio para decir que pinchar no es solo poner una canción después de otra. «Tienes que estar atento a lo que ocurre en la pista de baile, levantar el ánimo si ves que decae y rebajar el tempo de la música si ves que la gente está empezando a desmadrarse». Un buen DJ, añade, es el que logra ese equilibrio y «el que en vez de sentirse la estrella, pincha por y para la gente. Me da lo mismo poner un tema que no me guste, como cualquiera de reggaeton, si sé que la pista va a reventar». Y en ese sentido reconoce que falta gente joven que vea en esta profesión un trabajo a largo plazo.

Asume que es una profesión absorbente y que requiere de mucha dedicación. «He llegado a estar en bodas con 39º de fiebre y una gastroenteritis que me caía, pero ahí estaba, poniendo la mejor cara que sé». Se adentra en el apartado 'bodas' y realmente darían como para un capítulo a parte. Empieza a reírse de nuevo. Cuenta que suelen ir de dos en dos, uno que es el oficial y el otro, «que es el que se come los marrones, como anotar todas las canciones que piden las amigas de la novia». De todas las anécdotas que le borbotean en el recuerdo escoge un par que se pueden contar. «Hace años compramos una cabina en la que los invitados podían dejar mensajes de 30 segundos a los novios. En una ocasión nos encontramos a un invitado dentro que quería bajar al parking y estaba pulsando el botón pensando que estaba en el ascensor. El tío estaba como para coger el coche». Pero la «más heavy» que ha vivido fue una boda en la que «pillé a la novia dándolo todo con un invitado en el baño. La novia me miró y se le desencajó la cara, pero no por mí, sino porque de repente... ¡apareció el novio! No sabía dónde meterme», recuerda.

Echa la vista atrás y se siente «afortunado». Su mejor regalo es cuando al día siguiente de un evento le llegan mensajes de agradecimiento. Confiesa con total sinceridad que ya ha cumplido todos sus sueños: «Creamos las terrazas del Kursaal, he pinchado en Barcelona, Madrid, Ibiza, en bodas de gente que jamás hubiera imaginado, como la del hermano de la Pataky». Vuelve a reírse, agacha la mirada y, aún sonriendo, se rasca la cabeza. Ahí lo deja. Entre las características de un buen DJ antes se le había olvidado mencionar la discreción.