Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
Pedro Miguel Etxenike, reflexivo durante un momento de la entrevista en su despacho del DIPC. morquecho

Pedro Miguel Etxenike, reflexivo durante un momento de la entrevista en su despacho del DIPC. morquecho Morquecho
Presidente del DIPC

Pedro Miguel Etxenike: «En Donostia ahora se hacen tesis de vanguardia al nivel de Cambridge»

«Pocos centros internacionales tienen la comunicación y excelencia científica del DIPC», reivindica el alma mater de la institución

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Pedro Miguel Etxenike (Isaba, 1950) toma asiento en su despacho del Donostia International Physics Center (DIPC). El escritorio está repleto de papeles pero no da ... sensación de desorden. Es, como dice, un desorden controlado, un caos a pequeña escala en el que uno siempre encuentra lo que necesita. De una de las paredes cuelga una pizarra repleta de fórmulas o como se llame esa sucesión de números, letras y signos que solo entienden los expertos en la materia. Quizá allí esté la respuesta del éxito del centro, que ha cumplido un cuarto de siglo logrando que «Donostia sea conocida como una ciudad de ciencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  4. 4

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  5. 5 La nueva aventura de Loreak Mendian
  6. 6

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  7. 7 El homenaje al surfista donostiarra Iñigo Letamendia que se celebrará a cientos de kilómetros: «Será en su lugar preferido»
  8. 8

    La cesta de la compra sube un 39% desde la pandemia en Gipuzkoa, el doble que los salarios
  9. 9 Lance Terry abandona el Gipuzkoa Basket: «Tengo que tomar una decisión que es la mejor como jugador y como padre»
  10. 10

    50 años de la primera diablura de López Ufarte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pedro Miguel Etxenike: «En Donostia ahora se hacen tesis de vanguardia al nivel de Cambridge»