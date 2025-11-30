Pedro Miguel Etxenike: «En Donostia ahora se hacen tesis de vanguardia al nivel de Cambridge»

Pedro Miguel Etxenike (Isaba, 1950) toma asiento en su despacho del Donostia International Physics Center (DIPC). El escritorio está repleto de papeles pero no da ... sensación de desorden. Es, como dice, un desorden controlado, un caos a pequeña escala en el que uno siempre encuentra lo que necesita. De una de las paredes cuelga una pizarra repleta de fórmulas o como se llame esa sucesión de números, letras y signos que solo entienden los expertos en la materia. Quizá allí esté la respuesta del éxito del centro, que ha cumplido un cuarto de siglo logrando que «Donostia sea conocida como una ciudad de ciencia».

- ¿Cómo resumiría estos 25 años de vida del DIPC?

- Como un proyecto que empecé con entusiasmo y que no solo ha superado mis mejores expectativas, porque la mayoría de mis colaboradores creían que estaba soñando y que era imposible, sino también mis propios sueños. Por resumirlo en un dato, que el año pasado 32.000 artículos en revistas de primera línea del mundo citasen trabajos que llevan en su título el nombre de Donostia es algo que yo nunca hubiese imaginado. Yo no imaginaba que el DIPC iba a llegar a ser esto, me hubiese contentado con muchísimo menos.

- ¿Dónde ha estado la clave del éxito?

- Una es la apuesta por las personas. El DIPC, más que apostar por proyectos concretos, apuesta por personas. Y también fundado en algo muy importante, que no hay un modelo único de crear un centro de investigación, porque la ciencia es creatividad. Una característica necesaria, imprescindible, es la libertad. 'Libertad para fracasar' es uno de los lemas que tenemos. Y libertad de perder el tiempo, porque si alguien no está dispuesto a perder el tiempo, difícilmente hará nada creativo. Cada papel que tú tiras a la papelera no es un fracaso, sino es un camino que no es el correcto, pero ya lo has encontrado.

- ¿Eso es lo que diferencia al DIPC de otros centros investigadores de referencia?

- Tiene muchas cosas similares, como la excelencia científica, la competencia técnica, el orgullo profesional de hacer las cosas bien... Pero tiene también un componente de darse cuenta de que una sociedad científicamente informada es más culta y, por lo tanto, más libre. Y esa parte de comunicación científica que tiene el DIPC junto con la excelencia científica la tienen pocos. La estructura jurídica público-privada también es singular y es lo que nos diferencia.

- ¿Cuál es el mayor reto para atraer y retener talento científico de primer nivel?

- La cima del talento creativo, que es la que buscamos y la que hemos obtenido en nuestros limitados campos de actuación, no la eliges tú, te eligen ellos. Y eligen un sitio donde tengan la posibilidad de desarrollar su proyecto, de trabajo o de investigación, y a la vez que sea un entorno creativo y un entorno cómodo para las familias. Nuestra labor está en crear ese entorno.

- ¿Todas estas personas se convierten después en embajadores de Donostia?

- Claro, son nuestros mejores embajadores. De hecho, el premio Nobel de Harvard, Herschbach, dijo que Donostia hacía ahora el papel que Copenhague hizo en la física cuántica como centro atractor.

- Entiendo que el hecho de que el nombre arranque con Donostia no es baladí...

- Es que San Sebastián era demasiado largo (ríe). Donostia incluye identidad, incluye raíces, pero abiertas al mundo internacional. 'Physics', la física en un sentido muy amplio, multidisciplinario, y 'center' como aglutinador de esa comunidad de valores. Parte del éxito es el nombre. Creo que acertamos.

- ¿El talento autóctono goza también de buena salud?

- Claro. Yo he dirigido 27 tesis doctorales y casi todos ellos son líderes científicos o empresariales. Cuando yo fui a estudiar a Cambridge, en 1973, aquí no se podía hacer una tesis doctoral de vanguardia. Ahora aquí se puede hacer una tesis al mismo nivel que Cambridge. El talento autóctono ahora es inmenso y parte nos lo quitan. Hay gente que se ha llevado a algunos de nuestros mejores investigadores a otras universidades americanas y europeas, y eso es bueno. Si no significaría que no estábamos produciendo talento de primera. Pero a la vez nosotros traemos de fuera. Lo importante, y esa es la buena dirección que se está haciendo hoy aquí junto con Ikerbasque, es que el balance sea positivo, que lo es.

- ¿Sigue siendo este un mundo de hombres o la mujer ha ganado terreno?

- Va ganando terreno, pero a un ritmo... Es un problema mundial. La presencia de la mujer todavía no ha llegado al nivel que le corresponde en ciencia. Todavía no ha llegado al nivel que a mí me gustaría. Es una pena y una de mis preocupaciones porque estamos perdiendo una piscina de agua donde está la mitad del talento, por lo menos.

- ¿Se valora hoy más la ciencia que hace 25 años?

- Yo creo que sí. Y en parte es debido a programas masivos de comunicación científica, porque cuanto más se le conoce, más se le quiere. Y hay que explicarla en su verdad, con los aspectos negativos también.

- ¿Qué puede hacer el pensamiento científico en tiempo de 'fake news'?

- La comunicación científica tiene dos partes. La primera es transmitir ideas generales de la ciencia. Eso es que se puede disfrutar de la ciencia sin tener que entender los detalles, al igual que no necesitas entender el proceso digestivo para disfrutar de un buen plato. Pero la segunda parte es transmitir los valores, y esto es donde puede contribuir el pensamiento crítico: racionalidad, ensayo y error, fomentar el respeto a los hechos, transmitir dudas...

- ¿Es más necesario que nunca en estos momentos?

- Sí, porque lo que está pasando en el mundo para mí ha sido una sorpresa. Yo consideraba, en gran parte ingenuamente, que muchos de los valores de la ilustración, del pensamiento crítico, estaban conseguidos y sólo podíamos ir a mejor. Y ahora hemos aprendido que tenemos que seguir siendo ciudadanos vigilantes para defender muchas de estas cosas. Lo estamos viendo en casa y muy cerca.

- ¿Sin el DIPC San Sebastián no contaría en estos momentos con el superordenador cuántico de IBM?

- Probablemente. El DIPC ha sido coadyuvante, pero no tendríamos ordenador cuántico sin el autogobierno y sin aquella decisión inicial del Gobierno Vasco de Garaikoetxea hace 45 años de invertir en ciencia sin esperar a la transferencia. Esa política de apoyo ha sido continuada por todos los gobiernos de diversos colores y también por todas las instituciones vascas, y sin eso seguramente que no contaríamos con el ordenador.

- ¿Qué supone para Donostia contar con una tecnología como esta?

- Una de las grandes batallas que está ocurriendo hoy en día en el mundo es el de la tecnología de vanguardia, que tiene dos patas principales: la inteligencia artificial y la cuántica. Este ordenador supone estar en donde se juega el futuro, además a través de la creación de un ecosistema de calidad que incrementa nuestro atractivo. He dicho en repetidas veces que es mucho riesgo invertir en esto porque es mucho dinero, pero mucho más riesgo sería no estar. Ahora estamos en el mapa de la vanguardia.

- ¿Para qué sirve la computación cuántica?

- Puede permitir formas de calcular que serían inviables de otra forma en el estudio de nuevos materiales químicos, nuevos medicamentos, nuevos análisis, nueva criptografía... ¿Y la física cuántica? Para una resonancia magnética, por ejemplo. La utilidad de todos estos programas va a ser en temas que ahora no podemos ni vislumbrar, pero con lo que vislumbramos ya justificamos la apuesta.

- ¿Y la inteligencia artificial?

- La inteligencia artificial puede proporcionar formas cualitativamente diferentes de entender la realidad a las que nuestra mente igual no está preparada. ¿Por qué pensamos que nuestra mente es la cima de la evolución? Yo comparto preocupaciones sobre las consecuencias y, además, creo que los científicos deben contribuir a su solución, pero también todos los demás aspectos de las otras ramas de las Humanidades. Y que los controles deben pertenecer a todos, no solo a los científicos.

- ¿Superará a la inteligencia humana?

- La inteligencia artificial tiene unas características que le hacen muy superior a la inteligencia natural en algunos casos. Una es la velocidad de respuesta. Otra es la estabilidad. La mente es muy inestable y también se cansa. Pero la mente humana, sin embargo, tiene grandes ventajas. Una, que es tridimensional con inmensa conectividad. Otras es que se autorrepara, pero luego tiene otra cosa que es muy importante que es la integración. La mente humana se conecta con otros órganos sensoriales, el oído, el olfato, el sabor, los ojos...

- ¿De qué se estará investigando en el DIPC dentro de otros 25 años?

- Nuestra misión no es intentar adivinar el futuro, algo que es intrínsecamente imposible porque nosotros no sabemos lo que no sabemos. El mayor avance del conocimiento es aumentar la ignorancia. No debemos preocuparnos e intentar anticipar qué será lo equivalente en el futuro a la física cuántica o a la estructura de doble hélice del ADN, sino en crear las mentes, las condiciones de creatividad, y medios materiales y experimentales para que mentes preparadas encuentren lo que sea.

- ¿La ciencia no tiene fin?

- Yo creo que no. Si la imaginación humana no lo tiene, la ciencia tampoco.

- En todos estos años por el DIPC han pasado más de una treintena de Premios Nobel. ¿Hay alguno que le haya hecho especial ilusión?

- Claro, hay algunos que sí. Por ejemplo, Dudley Herschbach o Roald Hoffmann, que es otro de mis ídolos. También Cohen-Tannoudji, que es un dios en la física cuántica, o Heinrich Rohrer, gran amigo personal y que dio una charla maravillosa el día de la inauguración del DIPC. Transmitió una idea muy importante para el País Vasco: 'un país pequeño solo puede progresar a través de la calidad generalizada y la calidad generalizada en todas sus actividades solo se obtiene por la educación. Y por supuesto Jean-Marie Lehn, amigo personal y con el que he estado tantas veces tanto aquí como en Estrasburgo.

- ¿Se le ha resistido alguien?

- Varios. Por ejemplo Svante Pääbo, del que he estudiado su obra. Le invité antes de que le dieran el Nobel, después también y al final no ha venido. Otro que siempre he querido invitar desde siempre, y que ahora le han dado el Nobel y va a ser más difícil traerlo, es Demis Hassabis, el de DeepMind. También he tenido una ilusión tremenda por que vengan Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, las de la tecnología CRISPR.

- ¿Llegaremos a ver algún día a un premio Nobel guipuzcoano?

- Hombre, ¿por qué no? Pero vamos a esperar primero a ver algún premio Príncipe de Asturias guipuzcoano, ¿no? Porque parece que todo lo que hemos logrado no es suficiente si no tienes el Nobel, pero es que Nobel hay poquísimos. En el futuro quién sabe, pero ahora mismo firmaría dos premios Príncipe de Asturias en los próximos 25 años.

- ¿Qué características tiene que tener un buen científico?

- Hay diversos motivos para hacer ciencia. Uno es la curiosidad intelectual, el ansia de saber. Otro también es competencia técnica en la materia. Sin competencia técnica en la materia, ideas aparentemente geniales no suelen ser más que triviales repeticiones o atrevidas ignorancias.