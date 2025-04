Los peces también se vacunan

pablo sáenz san juan Lunes, 19 de abril 2021, 14:03 Comenta Compartir

Las vacunas están en boca de todos. Se mire donde se mire hay inyecciones contra el Covid-19 y sus respectivas controversias. Se habla continuamente de las inoculaciones de AstraZeneca, Moderna, Pfizer o Janssen. Pero ¿quién ha oído hablar de la vacuna guipuzcoana de Acuipharma? Es importante señalar dos cosas: no es una solución contra el Covid-19 ni ningún otro tipo de virus; tampoco es una vacuna para humanos. Entonces ¿para qué sirve esta inyección?

En el laboratorio de autovacunas donostiarra Acuipharma Acuaculture Health Solutions, producen soluciones que se venden a piscifactorías, donde vacunan a peces que se destinan a la alimentación de las personas. «Servimos a piscifactorías donde luego el pescado va al consumo humano. Se les vacuna por calidad de producto y por salud animal, para asegurar que el animal está bien y es un producto sano y saludable», explica Unai Arrieta, gerente de Acuipharma.

En la empresa donostiarra se encargan de diseñar y elaborar dichos fármacos tomando como base las necesidades de las distintas piscifactorías. Arrieta explica que, «a diferencia de una vacuna para humanos, nosotros identificamos las cepas de las bacterias que atacan a los animales del propio cliente y en base a eso elaboramos una formulación maestra. Cogemos muestras de la cepa y sueros de peces fallecidos o con la enfermedad, las analizamos y vemos cuáles son sus características. Con ello, desarrollamos una inyección única y específica para sus determinadas necesidades. Después, un veterinario autoriza la vacuna y la producimos para que, luego en las piscifactorías, vacunen a los animales».

Y ¿qué pasaría si no se inoculase el pescado que comemos? «Nada, al menos, a nivel de nuestra salud», apunta el gerente de Acuipharma. «No se conoce que haya zoonosis en caso de no vacunarles», es decir, no se transmiten enfermedades del pez a las personas. «Se les vacuna para que el animal esté sano durante el proceso, no sufra y para tener la garantía de que es un alimento de calidad», insiste.

35 millones de dosis anuales

El donostiarra explica que «se les inyecta en el abdomen una dosis de 0,1 mililitros con una pistola». En 2020 elaboraron tres mil litros de inyección. «Este año estaremos en los 3.500 litros», apunta Arrieta y añade que un litro de vacuna sirve para inocular a 10.000 peces. En un año cerca de 35 millones de peces reciben la dosis de Acuipharma.

Las producciones del laboratorio donostiarra se distribuyen por España -el 90%-, Portugal y Bulgaria. A nivel estatal hay dos tipos de mercado: «El continental, con peces de río como truchas, y el marino, con pescado de mar como lubinas, doradas y corvinas». Arrieta apunta que «el continental es la parte más grande de nuestro negocio».

Cada tipo de pescado necesita vacunas diferentes. Las bacterias que atacan a los peces marinos no son las mismas que atacan a los de río. Así, «las bacterias más comunes son la 'Photobaterium Damelale' y 'Yersinionis'», que afectan a las especies de mar. «Para los piscicultores perder peces se traduce en perder mucho dinero y a día de hoy el 'Photobacterium' es uno de los principales problemas en los productores marinos», apunta el donostiarra.

No obstante, ahí es donde intervienen las vacunas de esta empresa guipuzcoana. Una inyección que protege al pescado que se sirve a diario en las mesas de enfermedades que deterioran su salud y su calidad. Por ello, los peces también se vacunan. Millones de vacunas que se inyectan al año y de las que no se suele oír hablar.

