Los pasos «significativos» del Papa y el temor al «cristofascismo»

La teóloga Pepa Torres, autora de libros como 'Teología en las periferias' y vecina del barrio madrileño de Lavapiés, ha acompañado el fin de ... semana a las guipuzcoanas que forman Emakumeen Aldarria. El sábado ofreció una conferencia y ayer se sumó a la concentración, en la que mostró la «gran preocupación» por la situación del Papa Francisco, «porque ha sido un referente profético en todas las cuestiones sociales, en la denuncia también de ese sistema de los neocolonialismos que, como él mismo dice, mata». Respecto a cuestiones de género, a Torres le hubiese gustado que «hubiera tenido más sensibilidad, pero ha hecho lo que ha podido. Nos parece un poco penoso que no haya recibido a las teólogas feministas, por ejemplo», lo que no obsta para que haya dado «pasos significativos». En este sentido, destaca que el Papa está haciendo algunos nombramientos de mujeres, «lo valoramos mucho sabiendo todas las resistencias y dificultades que tiene. Hoy mismo empieza a ejercer su tarea, como si dijéramos, la persona que va a gobernar el Vaticano, que es una mujer, pero nos parece insuficiente. Es el primer Papa en veinte siglos que ha reconocido voz y voto a algunas mujeres. Es muy potente en la historia de la Iglesia, pero absolutamente anacrónico».

Las creyentes feministas viven con «pena» el delicado estado de salud del Papa y lo que pueda venir después, «por lo que ha abierto Francisco en la Iglesia, quizá no tanto en el tema de las mujeres, insisto, pero es muy importante que no se cierre». Torres se refiere a la «oleada de neofascismos e incluso a lo que la teóloga alemana Dorothee Sölle llamaba los cristofascismos, que es la legitimación religiosa de los movimientos más ultraconservadores. Es un momento geopolítico muy complicado para que la Iglesia no se pliegue, sino que siga abriéndose a los derechos humanos y a los de las mujeres». En el día a día, la teóloga aboga por seguir trabajando en las iglesias locales, «ahí es donde más tenemos que avanzar».

En algunos lugares están presentando un documento de Buenas Prácticas en el que piden, entre otros aspectos, que se incorporen más mujeres en las estructuras diocesanas y en la formación de los seminarios, que se divulgue la teología feminista o que se revisen los documentos con un lenguaje no inclusivo.

Las plataformas de la revuelta por la igualdad de las mujeres en la Iglesia también han enviado escritos de apoyo a Mariann Edgar Budde, la obispa que incomodó a Donald Trump: «Allí había también hombres, obispos presbiterianos, había obispos católicos, pero fue, qué curioso, una mujer la que con esa sencillez y ese espíritu no violento denunció tan proféticamente lo que ahora sabemos están siendo ya las prácticas políticas de Trump».