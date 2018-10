Un paseo sobre el abismo

El mar a sus pies, y los pies agarrados a una cinta elástica de cinco centímetros de ancho a más de 40 metros de altura. Alejandro Antolinez logra caminar sobre el azul Cantábrico sin tocar el agua. Parece levitar. Avanza con habilidad circense sobre la cuerda floja. Su cuerpo se balancea de izquierda a derecha como un péndulo. Solo las imágenes ya dan vértigo. Al final, logra atravesar los 450 metros de cinta colocada de un lado a otro de la ensenada de Ilurgita en Pasaia sin perder el equilibrio. Se trata de una modalidad de 'slackline', «una mezcla de deporte y meditación» importada de California y que gana adeptos, también en Gipuzkoa.

La asociación 'slackline' Pays Basque de Iparralde eligió hace unos días el acantilado del monte Ulía para uno de sus montajes espectaculares. Este deporte extremo utiliza una cinta elástica, de mayor o menor longitud, sobre la que caminan. La modalidad en altura –entre edificios, por ejemplo– se llama 'highline' y la que se desarrolla sobre el agua, 'waterline'. Ninguna de las dos es apta para aficionados con miedo a las alturas. También existe la opción de colocar la cinta a poca distancia del suelo, una moda que se ha extendido incluso como juego para niños. El objetivo es completar el recorrido paso a paso, con posturas de equilibrio.

Antolinez y otros cuatro amigos eligieron un paraje de Pasaia que conocen al dedillo por su cercanía a una pared de escalada, deporte del que proceden muchos de los que comienzan a practicar el 'slackline', el equilibrio llevado al extremo. «Hay que tener una cierta condición física, sobre todo si te caes, porque tienes que lograr subir el cuerpo a la polea», a la que van enganchados con un arnés por seguridad. Caerse no entraña, en principio, mayor peligro que el del golpe de adrenalina de verse colgado del abismo. «Te da el subidón. Pero en realidad cuando vas andando tienes que ir relajado. Cuanto más te relajas, mejor avanzas y menos te cansas. Tiene mucho de meditación. Si no vas relajado, se te suben las pulsaciones, la boca se seca y no has andado diez minutos». El récord mundial acaba de ser batido en una competición en Canadá. 1,9 kilómetros de paseo sobre la cuerda en 1h10'.

En Pasaia, el grupo de Iparralde, al que suelen sumarse aficionados de Gipuzkoa, recorrió los 450 metros de cinta elástica que ataron a una roca y a un árbol, a un lado y otro de la ensenada. «El tiempo no importa». La habilidad de cada aficionado hará correr más o menos el reloj. Utilizan dos cintas, cada una atada a la otra. «La de arriba va más tensa, y la de abajo más floja, para que se coma la vibración», cuenta Antolinez, que ha llegado a atravesar la distancia entre dos edificios a 150 metros de altura.

Además de horas y horas de entrenamiento, dice que la técnica para no perder el equilibrio «es no mirar hacia abajo. Hay que mirar al horizonte. A las personas que empiezan les decimos que no hace falta mirar a la cuerda para avanzar.Solo hay que poner un pie justo delante del otro. Si miras hacia abajo, la espalda tiende a doblarse». Y en un microsegundo el cuerpo se descuelga, y se queda colgando sobre el vacío.

Los datos 450 metros fue la distancia que recorrieron sobre la cuerda elástica en la ensenada Ilurgita en Pasaia. Origen: El 'slackline' nació en California en los años ochenta y se ha exportado a todo el mundo. Quienes lo practican dicen que es una mezcla de «deporte y meditación». En auge: Hay varios grupos que practican 'slackline'. El que cruzó de lado a lado los acantilados de Pasaia lo componen miembros de la asociación Slackline Pays Basque, de Iparralde (www.facebook.com/SlacklinePaysBasque).

Recuperar la posición inicial requiere de buenos abdominales. Y el principal enemigo es el tiempo, no el del reloj, sino el meteorológico. «Hay que tener cuidado con las condiciones meteorológicas. No te puede sorprender una tormenta en mitad del trayecto». El viento puede jugar a favor o en contra del equilibrio. Y evidentemente hay que ir pertrechado de un equipo especial de seguridad. Solo la cuerda elástica cuesta dos euros el metro (900 euros una cinta de 450 metros como la que utilizaron para Pasaia), a lo que hay que sumar los arneses, los enganches y demás artilugios de escalada.

Día y medio de montaje

No son salidas improvisadas. Para el montaje de Pasaia, tardaron día y medio en colocar todos los anclajes, y aprovecharon el montaje durante dos días antes de desmontarlo. Antolinez deja claro que son respetuosos con la naturaleza y el medio ambiente, y que no realizan ningún agujero en rocas o árboles para los anclajes.

El 'slackline' empezó a practicarse en la década de los 80 en California, y como otros deportes urbanos como el 'parkour', por ejemplo, se ha abierto camino por todo el mundo. Los aficionados dejan imágenes impresionantes, como la de un grupo colgado en hamacas en los Dolomitas italianos, o mucho más cerca, atravesando el río Nive en Baiona, como reclamo turístico en las pasadas navidades por encargo del ayuntamiento labortano. En Tolosa, se llevan celebrando también varias ediciones de un festival de 'waterline' sobre el río Oria. Un deporte que tiene cuerda para rato.