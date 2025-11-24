La campaña Zero zabor uretan moviliza este año a 3.000 personas en defensa del mar

La bodega del barco museo ecoactivo 'Mater' ha sido escenario este lunes de la presentación de los resultados de Zero zabor uretan 2025, la campaña ... que ha recalado en un total de ocho puertos vascos. El evento, enmarcado dentro de la Semana Europea de Prevención de Residuos, ha reunido a representantes de distintas administraciones y agentes implicados en la iniciativa, ofreciendo un espacio para poner en valor las conclusiones de la campaña que va más allá de una travesía.

«Es un movimiento social por la mar y la prevención de residuos», ha asegurado Izaskun Suberbiola, directora del 'Mater'. A ella se han unido representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Bizkaia, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Pasaia, así como de colegios, fundaciones y voluntariado participante.

Con siete ediciones a sus espaldas, Zero zabor uretan se ha consolidado como un «proceso colectivo de reflexión, aprendizaje y acción frente a las basuras marinas». Más de 3.000 personas —especialmente niños y jóvenes— han tomado parte, demostrando que la unión hace la fuerza y que cada gesto cuenta: el mejor residuo es el que no se genera.

Impulso educativo

Desde marzo, un total de 11 colegios de los ocho municipios en los que ha recalado el 'Mater' han participado en charlas-taller sobre residuos marinos. Estos encuentros han convertido al alumnado en protagonista del cuidado del mar, abordando la problemática desde su origen hasta sus posibles soluciones. Tras las charlas, crearon mensajes reivindicativos que, junto a Zabor y Bio, los gigantes del mar, formaron exposiciones itinerantes. Sus creaciones han podido contemplarse hasta junio. puerto a puerto, transmitiendo conciencia ambiental a toda la comunidad.

Los mensajes de los estudiantes se trasladaron a los escaparates de 434 comercios locales, agrupados en 17 asociaciones, «amplificando el impacto y acercando la campaña a toda la ciudadanía». Este trabajo en red evidencia que la prevención de residuos y el cuidado del mar son «causas asumidas por el tejido social, educativo y económico del territorio».

Hacer visible lo invisible

Partiendo de su puerto base, el de Pasaia, el barco museo ecoactivo recorrió Bilbao, Portugalete, Bermeo, Ondarroa, Mutriku, Hondarribia, Getaria y Pasaia, convirtiendo cada dársena en «un laboratorio ciudadano» con un «completo» programa de actividades gratuitas: visitas guiadas, pasacalles teatralizados, talleres creativos, navegaciones, jornadas de pesca de basura marina, recogidas en tierra y proyecciones de cine a bordo. «Acciones que se han podido llevar a cabo gracias al trabajo colaborativo entre más de 510 agentes: ayuntamientos, asociaciones vecinales y culturales, colegios, comercios...», ha recordado Suberbiola.

El voluntariado ha sido uno de los pilares de la campaña marítima, con 37 personas dedicadas a logística y sensibilización, facilitando la participación de la ciudadanía y acercando el mensaje de Zero zabor uretan a todos los públicos.

Impacto ambiental

Durante la campaña se recogieron y analizaron más de 7.500 ítems (más de 30 kilos) de basura marina, predominando el plástico con un 96% del total. Estas cifras reflejan la magnitud de la contaminación por residuos y su impacto en los ecosistemas marinos.

Para finalizar, la directora de 'Mater' ha destacado que «la travesía 2025 ha sido un nuevo impulso hacia esa mar sana que soñamos: un ejercicio colectivo de sensibilización, acción y esperanza. Porque, como siempre recordamos desde nuestro barco: el mejor residuo es el que no se genera».

En similares términos se ha expresado el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pasaia, Iraitz Pazos, quien ha calificado de «clave» la colaboración con el 'Mater'. «Nuestro compromiso es seguir trabajando en próximas ediciones de esta campaña», ha señalado

Por su parte, la directora foral de Transición Ecológica, Mónica Pedreira, ha explicado que «la contaminación de nuestros mares es uno de los retos ambientales más urgentes, y el plástico sigue siendo el principal problema». «Desde el Departamento de Sostenibilidad estamos trabajando con una visión integral: prevenir residuos, reducir su impacto y educar a la ciudadanía. Iniciativas como Zero Zabor Uretan son esenciales porque combinan ciencia, sensibilización y participación social», ha indicado.

La directora de Comercio del Gobierno Vasco, Izaskun Gómez, ha subrayado el «importante» papel que juegan los comercios en la tarea de sensibilizar a la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente. «Quien se quede fuera pierde la oportunidad de hacer algo por el planeta», ha concluido.