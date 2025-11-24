Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros del 'Mater' y autoridades en la presentación de los resultados de la campaña. Elena Viñas

La campaña Zero zabor uretan moviliza este año a 3.000 personas en defensa del mar

El barco museo ecoactivo 'Mater' ha liderado esta iniciativa que ha hecho escala en ocho municipios costeros de Euskadi

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:16

Comenta

La bodega del barco museo ecoactivo 'Mater' ha sido escenario este lunes de la presentación de los resultados de Zero zabor uretan 2025, la campaña ... que ha recalado en un total de ocho puertos vascos. El evento, enmarcado dentro de la Semana Europea de Prevención de Residuos, ha reunido a representantes de distintas administraciones y agentes implicados en la iniciativa, ofreciendo un espacio para poner en valor las conclusiones de la campaña que va más allá de una travesía.

