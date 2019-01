Las partes presentan hoy sus conclusiones antes de que el jurado delibere el futuro de Ibar Pablo Ibar. / EFE El padre del acusado afirma que su hijo debería ser declarado no culpable ante las «numerosas dudas» que existen sobre el caso A. LERATE SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 16 enero 2019, 06:42

Ya no hay más testigos ni más pruebas que aportar en el juicio contra Pablo Ibar. La defensa y la fiscalía plantearán en la jornada de hoy sus conclusiones finales sobre el caso del triple asesinato del que se le acusa al preso de origen guipuzcoano, tras lo cual, si no hay novedades de última hora, el jurado se retirará a deliberar. El veredicto que alcancen, de culpable o no culpable, debe ser por unanimidad.

Durante las jornadas del lunes y martes, una vez que la defensa dio por concluido su turno, se inició el de réplica de la Fiscalía, quien llamó a declarar de nuevo a varios testigos, entre ellos a Huma Nasir, analista que realizó los primeros análisis de ADN en el caso y que ya prestó declaración el pasado 18 de diciembre. Nasir testificó que su trabajo se ajustó a los procedimientos estandarizados de esa época y señaló que no podía hacer ninguna valoración sobre el origen de las pequeñas muestras de ADN existentes en la camiseta encontrada en la escena del crimen porque estas no superan el umbral establecido para poder ser analizadas.

La jornada de hoy que se celebrará en el tribunal de Broward County, en Fort Lauderdale, Florida, será la última oportunidad para que acusación y defensa convenzan al jurado popular sobre la culpabilidad o la inocencia de Pablo Ibar. Una vez escuchadas las conclusiones finales de ambas partes, los miembros del jurado se retirarán a deliberar y deberán declarar al acusado por unanimidad culpable o no culpable de triple asesinato.

El jurado debe declararle culpable o no culpable de triple asesinato por unanimidad

Tanto Ibar como sus familiares esperan ansiosos el resultado de este cuarto juicio. Son ya 24 los años que lleva entre rejas, 16 de los cuales estuvo en el corredor de la muerte. Sin embargo, en 2016 la Corte Suprema de Florida anuló la condena porque consideraba que las pruebas contra él eran escasas y débiles, y ordenó que fuera juzgado de nuevo. Cándido Ibar, el padre de Pablo, «ante la gran cantidad de dudas que han quedado patentes» en el nuevo juicio por un triple asesinato cometido en 1994 en Miramar (Florida), aseguró ayer en declaraciones a Efe que su hijo debería ser declarado no culpable y quedar en libertad. Ibar padre indicó que la Fiscalía no ha demostrado «solidez en el caso» y que «dudas hay todas, y ante la duda tienes que salir libre».

«Esperanzada»

La esposa de Ibar, Tanya, explicó que ahora que el juicio se encuentra en su fase final, está «nerviosa, pero esperanzada» de que el jurado declare no culpable a Pablo ante el «cúmulo de negligencias e irregularidades durante el proceso». Su esposa se refiere, entre otras cosas, a una moción de la defensa de que se entreguen en su totalidad los vídeos de vigilancia del club nocturno propiedad de Sucharski, donde, al parecer, el día anterior al triple asesinato, éste había sido amenazado por dos hombres. Los abogados de Ibar se preguntan por qué fueron borradas esas cintas estando bajo custodia y quién lo hizo.