Parte del grupo de bomberos guipuzcoanos atrapados en Guinea Bissau aterriza en España El resto del equipo esperaba poder partir hacia Guinea Conakry por tierra, tras el golpe de Estado en el país africano que obligó a cerrar las fronteras

Parte del grupo de bomberos del parque de Donostia que se encontraba en Guinea Bissau en una misión de cooperación internacional y que se vio sorprendido por un golpe de Estado en el país africano ya se encuentra en España. Según informan a este periódico varios miembros del equipo de bomberos, los seis integrantes que pensaban regresar a Gipuzkoa en avión han podido llegar al aeropuerto de Bissau y coger el vuelo de vuelta a casa tras realizar los trámites necesarios con la embajada, por lo que esta tarde ya se encontraban en territorio español.

El resto de la expedición esperaba poder continuar con la misión por tierra partiendo hacia Sierra Leona, vía Guinea Conakry, donde se encontraban resolviendo los trámites para cruzar la frontera, si bien este periódico no ha podido contactar con ellos por las dificultades de conexión con el país africano.

El equipo de voluntarios estaba en Guinea Bissau desde el pasado 10 de noviembre como parte de una misión de cooperación internacional formando a los miembros de los parques de bomberos de las ciudades de Bafatá y Gabú, cuando un golpe de Estado que tuvo lugar este pasado miércoles 26 obligó a cerrar las fronteras aéreas, marítimas y terrestres, quedando retenidos en la ciudad de Bafatá.

Durante esos primeros días, uno de los bomberos trasladaba que se encontraban «bien», aunque «con mucha incertidumbre sobre qué sucederá» y calificaba la situación de «extraña», porque «tenemos a cuatro militares en la puerta de la casa donde nos alojamos y no nos dicen nada. El primer día registraron nuestras habitaciones y nos dijeron que están aquí para protegernos, pero después, cuando salimos a la calle, no nos acompañan».