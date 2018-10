«En el País Vasco hay plazas para todos los migrantes, nadie se queda en la calle» T. FLAÑO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 20 octubre 2018, 08:34

La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, se encontraba ayer en San Sebastián para asistir a la presentación de la exposición 'Bestea naiz/El otro soy yo' en el Koldo Mitxelena.

Rumí recordó que en estos momentos el Gobierno español financia más de 260 plazas para migrantes en Euskadi gestionadas a través de ONGs, respecto a las 28 que había cuando el PP se encontraba al frente del Ejecutivo. Por eso aseguró que en la actualidad «hay plazas para atender a todo el mundo, nadie se queda en la calle. Si un inmigrante está en la calle es porque no quiere ir a los recursos que existen».

El día que cumplía cuatro meses en el cargo dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez -ya ocupó el mismo puesto con José Luis Rodríguez Zapatero-, la secretaria de Estado cargó duramente contra el anterior gobierno del PP que «estaba advertido de que se iba a producir un repunte migratorio, sobre todo este año, y no había previsto nada», para añadir a continuación «si un gobierno no presta ayuda humanitaria, qué tipo de gobierno es».

También se mostró crítica con algunas de las políticas migratorias que se realizan en algunos países. «Europa debe entender que la situación hay que gestionarla de otra manera porque en los últimos siete años se ha hablado únicamente de control de fronteras y ni siquiera Trump puede construir muros en el Mediterráneo».

Su propuesta es que se cambie de objetivo que «no deben ser los migrantes sino la lucha contra las mafias que trafican con estas personas para transportarlas a Europa. Hay que crear canales seguros para que puedan venir de manera segura». Pero no es la única actuación que se debe realizar. También considera que es necesario cooperar con África porque «si se pone trabas a su comercio y no se les apoya, tendrán que venir porque en sus países no tendrán posibilidades ni un proyecto de vida».