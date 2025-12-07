«Mis padres me ayudan pero siempre es un plus poder estar con mi hija»

Trabajo e hijos. Elegir entre el sueldo o llegar a la función del cole no siempre es una opción para muchas familias. Hay quienes priorizan ... el empleo por necesidad mientras que otros trabajadores reducen su jornada o frenar su carrera profesional para cuidar. Se busca el equilibrio pero rara vez se encuentra. Sin embargo, cada vez más empresas cuentan con políticas de conciliación para sus trabajadores.

Maider Gogorza trabaja de programadora desde hace 11 años en la empresa de consultoría Cosmo Consult en Donostia, una de las primeras 30 empresas que entraron en el proyecto Kontzilia del Gobierno Vasco. La flexibilidad horaria y la posibilidad de teletrabajar le permiten compaginar su vida laboral con la familiar. «Tenemos la posibilidad de trabajar siempre desde casa. En mi caso, por ejemplo, yo no piso la oficina para nada», explica esta irundarra, madre de una hija pequeña.

El horario también es flexible. «Tenemos un horario más o menos fijado pero cada uno lo adapta un poco a sus circunstancias. En la empresa tienen un lema: 'freedom with responsibility' (libertad con responsabilidad). Si hay trabajo que hacer o tenemos una reunión hay que estar disponibles para el cliente pero te organizas según tus necesidades. Es perfecto para mí».

En su caso, cuando llegó el momento de planificar el trabajo con el cuidado de su hija sí que se llegó a plantear reducirse la jornada o pedir una excedencia, pero «por circunstancias económicas no me compensaba y además teniendo la posibilidad de trabajar en casa...Si por ejemplo mi hija se pone enferma puedo atenderla. Tengo a mis padres que me ayudan pero siempre es un plus poder estar con ella y en un trabajo normal no tendría esa posibilidad. Tengo amigos que andan haciendo malabares». Llegados a este punto, tiene claro que cambiaría de trabajo si no contara con esta flexibilidad; de hecho ha rechazado ofertas de trabajo por sus condiciones actuales.

La falta de control junto con el temor a una bajada en la productividad son algunas de las barreras por las que algunas empresas no son partidarias del teletrabajo, sin embargo, en esta firma tienen claro los beneficios de facilitar a sus trabajadores medidas de conciliación. «La gente trabaja más tranquila, motivada. Dependiendo del sector la problemática se complica pero hay que pensar en la persona. Si se ve apoyada, va a estar comprometida y hoy por hoy es el valor más importante que se puede tener», destaca Susana García, directora de recursos humanos. «Hay empleados que teletrabajan bien por los niños o por el cuidado de personas dependientes y esta opción te permite gestionarlo sin que te apriete mentalmente», añade.