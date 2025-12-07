Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maider Gogorza teletrabaja de lunes a viernes. Fernando de la Hera
Conciliación

«Mis padres me ayudan pero siempre es un plus poder estar con mi hija»

Madre de una niña pequeña, la irundarra Maider Gogorza teletrabaja todos los días. «No piso la oficina», agradece

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Trabajo e hijos. Elegir entre el sueldo o llegar a la función del cole no siempre es una opción para muchas familias. Hay quienes priorizan ... el empleo por necesidad mientras que otros trabajadores reducen su jornada o frenar su carrera profesional para cuidar. Se busca el equilibrio pero rara vez se encuentra. Sin embargo, cada vez más empresas cuentan con políticas de conciliación para sus trabajadores.

