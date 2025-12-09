«Me he enterado hoy de la huelga y no sé si mi médico me atenderá mañana»

El primero de los cuatro días de huelga en la que los médicos buscan poder negociar sus propias condiciones laborales y que queden recogidas ... en el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad se ha dejado notar en los diferentes centros de salud del territorio.

En San Sebastián, aparente normalidad entre la mayoría de pacientes que se han acercado al ambulatorio de Amara Berri para llevar a cabo una cita con su médico en este primer día de huelga convocada. Es más, muchos desconocían que este martes comenzaba un parón de cuatro días. «No me he enterado hasta que no he llegado aquí», ha señalado una mujer después de haber sido atendida con noramlidad. «Sí que es verdad que se oyen comentarios. Una mujer que esperaba delante mío se ha tenido que volver a casa porque su médico de cabecera no estaba», ha apuntado. Como ella, varios vecinos del barrio donostiarra de Amara que han tenido la suerte de ser atendidos con normalidad.

Otros, sin embargo, se han visto sorprendido porque «he venido porque tenía sesión de fisioterapia y justo coincidía que tenía cita en unas horas, y me han llamado para avisarme que no viniera porque mi médico no está», explicaba un hombre. Por su parte, Paola Almira tenía cita a las 9.20 horas de la mañana. «Fui ayer a Urgencias y me dieron la cita para esta mañana, por eso me ha sorprendido cuando he venido y me han dicho que la doctora estaba en huelga y no me iba a poder atender», comentaba, algo extrañada. Sin embargo, Almira ha tenido algo de suerte. «Les he dicho que necesitaba que me atendiera alguien y al menos me han dado cita con otro médico dentro de una hora», comentaba algo aliviada.

La confusión también se ha apoderado de Jon Alexander Atahualpa, quien ha acudido al ambulatorio «para una radiografía y me han atendido sin problema. Eso sí, me han comentado que hay huelga esta semana, algo que no sabía, y ahora no sé si el médico podrá atenderme mañana, porque mañana tenía cita concertada», explica Atahualpa. «Voy a intentar hacer alguna llamada, a ver si me entero. De momento no me han sabido decir nada...», ha finalizado. Mientras buscaba algún teléfono de servicio al cliente que le pudiera atender, se ha dado cuenta de que «cada vez que he intentado llamar está comunicando... No es cosa de hoy, así que imagino que es ajeno a la huelga. Eso sí, entiendo su situación y deben luchar», empatizaba.

En el Hospital de Zumarraga, informa Cristina Limia, se registra un movimiento de personas notablemente inferior al habitual, con las salas de espera de algunas consultas a medio gas y otras funcionando con relativa normalidad. En las puertas del hospital, los pocos usuarios que entran y salen del mismo ofrecen testimonios distintos en función del área sanitaria a la que acuden.

En el caso del zumarragarra Alberto López, con una ruptura de tibia y peroné desde hace un mes, ha sido atendido en Radiología, donde tenía cita para una placa que sí le han realizado, pero ha visto pospuesta la consulta de después en Traumatología para comentar el resultado de la misma debido a la huelga de facultativos. «Me han dicho que me avisarán para darme la vez otro día», relata. «Me he quedado a medias, nadie me ha llamado estos días atrás para avisarme de la anulación de la consulta», lamenta. No obstante, le parece «correcto» que los médicos hagan huelga. «No conozco con mucha concreción lo que están pidiendo, pero realmente cuando se hace huelga es porque reivindican sus derechos y lo consideran necesario», señala.

Sí ha sido atendido Juan María Berraondo, al que ha acompañado su mujer Itziar Altuna, ambos de Zumarraga. Han tenido una cita en Farmacia y otra en Dermatología para Juan Mari a las 8.30 de la mañana y se ha desarrollado con normalidad. «Es verdad que hemos notado que los pasillos estaban bastante vacíos», indican. «Cuando pasa una cosa así, creemos que lo importante es avisar a los pacientes con antelación para que no acudan y evitar que se queden colgados, por lo demás, hemos oído en los medios hablar de la huelga y comprendemos lo que piden, nos parece que trabajar tantas horas seguidas en un sector como el sanitario no es bueno para nadie», señalan.

Desde más lejos, de Lazkao, ha acudido al hospital esta mañana Baldomero Araujo para acompañar a su mujer a una consulta de Oftalmología. «Tenía miedo de venir hasta aquí y tener que darnos media vuelta sin ser atendidos, estábamos al tanto de la convocatoria de huelga, pero como no nos han llamado para suspender la cita hemos venido y nos han atendido», cuenta. «Nos parece bien la huelga y nos gustaría que se resuelva pronto, al fin y al cabo, todos queremos un sistema público de salud de calidad para todos, trabajadores y pacientes», reseña.

«Se ve menos movimiento»

A las puertas del Hospital Comarcal del Bidasoa la situación era de aparente normalidad a primera hora de esta mañana, según informa Joana Ochoteco. No obstante, un usuario del servicio de Rehabilitación ha apuntado a que «se ve menos movimiento de lo normal. Yo suelo venir muchas mañanas, y, aunque mínimos hay, se nota mucha menos gente de lo habitual. Se ve que hay huelga». Una vecina de Irun apuntaba a que, en su caso, «me han atendido con total normalidad. Tenía cita a las nueve, y a las nueve en punto estaba dentro de la consulta». No ha sido así en el caso de otra usuaria que salía del hospital visiblemente disgustada: «me han trastornado todo. Un desastre. Tenía cita para hacerme una ecografía y, seguido, consultado con la doctora, pero como estaba de huelga no me ha podido ver. Me han vuelto a citar para el día 15...», ha comentado, resignada.

En el ambulatorio de Azpeitia, el trajín de personas entrando y saliendo del centro de salud era considerable, como un día normal. Eli Aizpuru explica que la recepción, abarrotada, atendía llamadas desde las ocho de la mañana. «Yo he llamado para las ocho y es imposible ser atendido, comunica todo el rato. Así que me he acercado al centro para realizar una consulta», decía un hombre que esperaba a ser atendido. A su lado, otro azpeitiarra, llegaba al ambulatorio para acudir a la cita con su médico de cabecera. «He llamado a primera hora y me han comunicado que sigo teniendo cita con el médico con normalidad. El viernes tengo otra consulta, esta vez con el especialista, y tendré que preguntar si se mantiene pero por de pronto, hoy no me la han anulado», aseguraba antes de apresurarse a entrar en el centro de salud.

La fotografía en el ambulatorio de Elgoibar es similar, apunta Jabi Leon. La jornada de huelga apenas se ha dejado notar. De hecho, tan solo dos profesionales médicos que trabajan en este ambulatorio han secundado el llamamiento a la huelga. Desde el propio centro de salud han explicado a este periódico que «en medicina de familia un médico ha ejercido su derecho a la huelga y en las especialidades otro profesional, concretamente, de ginecología».

