La Fiscalía de Florida diseña una estrategia para dificultar la defensa de Pablo Ibar Pablo Ibar. / EFE Ha solicitado que se excluya la declaración de varios expertos en reconocimiento ocular en la vista oral que comenzará el lunes JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 23 noviembre 2018, 06:30

La Fiscalía del estado de Florida, (Estados Unidos) está dispuesta a jugar fuerte en el proceso contra Pablo Ibar y ha dado muestras de que utilizará todas las armas a su alcance para que el jurado emita un veredicto de culpabilidad. En las últimas horas ha llegado a solicitar la exclusión de varios testigos que muestran sus dudas más que razonables de la veracidad de las declaraciones efectuadas por una persona que dijo haber visto a Pablo el día de los hechos en el coche de una de las víctimas. El fin que persigue la acusación no es otro que el de «estrangular» la estrategia de la defensa, opinan en fuentes próximas a Ibar.

El proceso contra Pablo afronta a partir del lunes una nueva fase, la penúltima. El jurado ya está elegido. Sus dieciocho miembros, doce titulares y seis suplentes, escucharán los informes preliminares del fiscal y la defensa. A partir de ese momento comenzará el desfile de los testigos. Aun cuando no hay nada escrito sobre la duración que pueda tener el proceso, es probable que la vista se alargue más allá del mes de febrero del año próximo.

Las demandas de última hora de la Fiscalía persiguen obstaculizar la estrategia de la defensa y despojarla de los elementos que le permitan demostrar que Pablo Ibar es inocente. No obstante, algunas de las pretensiones han sido desestimadas por el juez Dennis Bailey que, contrariamente a lo que solicitaba el ministerio público, permitirá la comparecencia del detective de policía Paul Manzella, que fue el agente que dirigió la investigación tras la comisión de los crímenes en 1994. Ibar está acusado de los asesinatos de Sharon Anderson y Marie Rogers, ambas de 25 años, y del propietario de un local de alterne, Casimir Sucharski, conocido como Buth Casey. Los tres perdieron la vida en el domicilio de este último. Los autores huyeron en el vehículo de Sucharski al extrarradio de Miami. Allí, rociaron el coche de gasolina antes de prenderle fuego. Los asesinatos quedaron grabados en una cámara de videovigilancia dispuesta en el salón de casa de Sucharski. Las imágenes muestran el rostro de un joven de gran parecido con Pablo. Este, sin embargo, siempre ha negado su participación.

El jurado ya ha sido elegido y la semana próxima arrancará la vista oral

La defensa pretende demostrar que tanto el detective Manzella como los agentes que trabajaron a sus órdenes dejaron de investigar los hechos en cuanto arrestaron a Pablo, sin profundizar en otras líneas.

De igual manera, el fiscal pretende la exclusión de dos expertos en identificación ocular, uno de ellos propuesto por él, que cuestionan las declaraciones de un testigo llamado Gary Foy, residente en el barrio donde se cometieron los delitos. Este afirmó haber visto a Pablo con una pistola similar a la que se aprecia en el vídeo y en el coche de Casimir Sucharski . Hay que recordar que las manifestaciones de esta persona, junto con el vídeo, constituyeron la principal prueba de cargo en el proceso que condenó a Pablo Ibar en 2000 a la pena de muerte. La defensa argumenta que la identificación que Foy hizo de Pablo estaba viciada en origen, toda vez que fue inducida por los propios policías que investigaron el caso.

Cambio de estrategia

A la vista de los últimos movimientos de la Fiscalía, todo induce a pensar que el ministerio público habría modificado su estrategia y ahora estaría interesado en demostrar la presencia de Ibar en el escenario de los hechos mediante el ADN. Cuando el Tribunal Supremo de Florida ordenó la repetición del juicio, el fiscal presentó una prueba genética que no había sido aportada en ninguno de los juicios celebrados hasta el momento. La evidencia fue desvelada en septiembre del pasado año. Se trata de una «mínima» mancha hallada en una camiseta que, según la Fiscalía, contiene restos biológicos que pertenecen a Ibar. La defensa ha restado valor a la misma al considerar que la muestra no sería admitida por ningún tribunal como una prueba concluyente. La prenda solo ha dado positivo en cinco 'locis', un valor genético que en circunstancias normales llevaría a cualquier juez a rechazarlo como prueba determinante. Pese a esta circunstancia, la acusación ha solicitado la presencia de la sala de nueve expertos en genética. El juez, no obstante, ha indicado que la defensa tendrá la posibilidad de tomarles declaración con anterioridad.

Al juicio asistirá una representación parlamentaria española integrada por diputados y senadores.