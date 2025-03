Comenta Compartir

El caso es que, por chiripa, leo una entrevista con Remiro, caigo en la cuenta y me pongo a pensar. ¿Así que los porteros, cuando ... juega muy bien su equipo, se pueden llegar a aburrir? Sí, hablo de nuestro portero, de la Real. Pues ahí empezó todo. En pocos días me empecé a hacer forofa. Con los correspondientes nervios, banderas en mis balcones -compradas por metros en un puesto en la calle, los chinos no han andado rápidos- y la ilusión oportuna.

En esta carrera desenfrenada txuriurdin que llevo, me paro mucho en las páginas de Deportes y observo incluso esa foto de los dos alcaldes en la muga que es fiel reflejo de cómo somos cada cual: Eneko con vaqueros y camisa blanca bonita, el regidor bilbaíno con su traje y corbata. Hay muchas lecturas, sociológicas y deportivas en ese 'dress code', me parece a mí. Estoy en fase de aprenderme la alineación aunque de los antiguos solo supe enumerar «Arconada, Satrústegui, Zamora, López Ufarte…». Muchos días pensando en qué escribiré hoy en este pequeño hueco después de ver en estas páginas encuestas, concursos, photocalls, podcast y fotos a montones. De ayer, me quedo con la sincera felicitación de Carmen Lomana. En desenfreno futbolero, ahora todo lo enfoco como «minuto y resultado». Ayer mismo, 9.00: mi hermana llega a Illunbe; 9.15: ya está vacunada; 9.20: se sienta en las gradas y tiene frío; 9.30: se toma un café en Amara; 10.00: llega a casa y no tiene síntomas de nada. No pasa nada, tenemos a Oyarzabal.

