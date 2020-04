Osakidetza deriva ya ingresos por Covid-19 y otras cirugías a centros privados en Gipuzkoa Dos mujeres conversan a la entrada de Policlínica Gipuzkoa, donde hay ingresados 15 pacientes con coronavirus. / MIKEL FRAILE El objetivo es disponer de más margen de maniobra y evitar cualquier posible saturación en el territorio, que encara con garantías el momento más decisivo de la pandemia ALEXIS ALGABA Jueves, 2 abril 2020, 09:52

Gipuzkoa encara su lucha contra el coronavirus en este mes de abril en una situación más favorable que el resto de territorios vascos. Con una cifra de contagios por debajo del centenar de nuevos casos cada día y un número de pacientes ingresados por Covid-19 que comienza a estabilizarse, la respuesta que pueden dar los servicios sanitarios a la pandemia de momento no apunta a alcanzar un momento crítico o de saturación. La reorganización de la atención primaria puesta en marcha por Osakidetza y el traslado por parte de la OSI Donostialdea de las Consultas Externas y el Hospital de Día de Oncología a Onkologikoa, han sido algunas de las decisiones adoptadas para garantizar la correcta respuesta a la pandemia.

Pero también se han tomado en los últimos días otras decisiones que afectan también al mayor centro hospitalario privado del territorio, Policlínica Gipuzkoa. El pasado lunes día 30 de marzo se acordó trasladar a los primeros pacientes ingresados con Covid-19 desde el Hospital Universitario Donostia a la Policlínica. No solo eso. Desde comienzos de esta semana, también Osakide-tza ha trasladado cirugías oncológicas de pacientes sin coronavirus para que sean realizadas en ese centro privado. En concreto, la referentes a tres especialidades que son las que mayor carga de trabajo tienen: Cirugía General, Cirugía Torácica y Cirugía Urológica.

De momento, se ha optado por mantener «limpias» de coronavirus las 14 camas UCI de las que dispone Policlínica

Desde el inicio de la pandemia Osakidetza mantiene contacto con los responsables del centro ubicado en Miramón para poder coordinar la mejor respuesta posible ante esta crisis sanitaria y entre ambos diseñaron una estrategia que contempla distintos escenarios y una complementación de los servicios que se está ejecutando con rigurosidad. Policlínica mantiene ingresados pacientes con coronavirus prácticamente desde el inicio de la emergencia en Euskadi, aunque solo ha sido desde inicios de esta semana cuando el Servicio vasco de Salud ha derivado algunas hospitalizaciones desde el HUD al centro privado, ubicado a escaso kilómetro y medio de distancia. A día de hoy, Policlínica tiene ingresados a 15 pacientes contagiados y tiene otros dos a la espera de resultados.

La UCI, solo en el HUD

En estos momentos, 360 pacientes con Covid-19 en toda Gipuzkoa se encuentran ingresados en alguno de los hospitales del territorio: Donostia, Bidasoa, Mendaro, Eibar, Arrasate y Zumarraga de la red pública, y Policlínica, La Asunción y Bermingham de la privada y concertada. Una cifra que por primera vez desde que arrancara la pandemia registró un descenso en el día de ayer. En total fueron 17 pacientes menos hospitalizados, 15 de ellos en el HUD, que según las últimas cifras sigue la evolución de 145 contagiados por coronavirus.

Los pacientes que revisten más gravedad, por contra, son solo ingresados en la UCI del Hospital Donostia, el único centro público que dispone de camas de cuidados intensivos en el territorio. En principio, la disponibilidad era de 48 camas en UCI en los 3.000 metros cuadrados que ocupa este área en el hospital donostiarra, aunque la consejera de Salud, Nekane Murga, reveló el martes que las plazas eran 56 y otras fuentes de Osakidetza no han confirmado ninguna otra cifra oficial. Sea como fuere no se ha pasado a un segundo escenario en el que se requieran más camas UCI, y las 14 disponibles en Policlínica, de momento, no se destinan a pacientes Covid-19.

Ayer se registró el primer descenso de ingresos desde el inicio de la pandemia, aunque pueden llegar «empeoramientos»

En un principio Osakidetza y Policlínica decidieron que las camas UCI del centro privado fueran «limpias», esto es, que se mantuvieran al margen de las necesidades que produjera la pandemia. La misma decisión se tomó también en lo que respecta al bloque quirúrgico de Policlínica Gipuzkoa, con el objetivo de garantizar la continuidad de la cirugía cardíaca, ya que es el único centro en el territorio en el que se realiza y se opera a corazón abierto (también durante estos días).

Por tanto, las necesidades de camas UCI en el territorio no han subido ningún peldaño en la escalera hacia cualquier posible colapso, ya que con 41 pacientes ingresados en cuidados intensivos del HUD, la tensión que sí han presentado Álava o Bizkaia todavía no ha llegado a producirse aquí. Aun así, Osakidetza tiene listos los posibles escenarios 2 y 3 para elevar la cifra de camas disponibles y en tal caso, Policlínica también podría habilitar como camas UCI sus unidades URPA (Unidad de Recuperación Postanestésica) y también acondicionar sus 18 camas del hospital de día.

Además hay que tener en cuenta que antes de que concluya esta semana entrará en funcionamiento el hotel medicalizado en San Sebastián que estará ubicado en el María Cristina. Un edificio al que se derivarán los pacientes que requieren cuidados «de baja intensidad» y que enfilan la última etapa antes de poder recibir el alta y completar su curación en sus domicilios. Esta habilitación aportará alrededor de un centenar de camas lo que permitirá al Hospital Donostia tomar más aire y seguir prestando un correcto servicio frente a la pandemia del Covid-19.

Empeoramientos de salud

En total, los ingresos por Covid-19 en Gipuzkoa no representan ni uno de cada cinco de los que se contabilizan en el conjunto del País Vasco. Ayer la cifra de hospitalizados en Euskadi descendió en 103 personas y se alejó de la barrera de los 2.000 ingresados que se superó el pasado martes. En total son 1.903 los pacientes con coronavirus hospitalizados, casi un cuarto de los positivos totales confirmados por el Departamento de Salud.

Mikel Sánchez, director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias del Gobierno Vasco, adelantó ayer que en los próximos días se va a ver «el reflejo del empeoramiento de síntomas de anteriores semanas», por lo que las cifras de pacientes ingresados y de decesos seguirán siendo notables. Aun así, apreció una «estabilización» en el número de ingresos en las UCI y también un aumento progresivo en la cifra de altas hospitalarias, que ya superan las 300 por jornada.