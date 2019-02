Osakidetza asegura que no ha habido «ninguna represalia» contra quienes denunciaron irregularidades en la OPE ESK ha llevado a cabo una denuncia pública en el Hospital de Arrasate. ESK ha llevado a cabo una denuncia pública de las «actitudes prepotentes de Osakidetza» DV Martes, 5 febrero 2019, 14:01

El Servicio Vasco de Salud Osakidetza ha respondido a las concentraciones llevadas a cabo este martes en el Hospital de Alto Deba que no ha habido ninguna «represalia» hacia quienes denunciaron irregularidades en la última Oferta Pública de Empleo (OPE).

En un comunicado, la dirección de la OSI Debagoiena ha aseverado que Osakidetza «trata a todos sus trabajadores por igual, como no podría ser de otra manera». En este sentido, ha señalado que es «absolutamente falso que se esté discriminando desde el punto de vista laboral a ningún trabajador de la OSI Debagoiena».

Además, ha incidido en que «las condiciones laborales de las más de 26.400 personas que forman parte de Osakidetza están todas sometidos a las mismas normas, derechos y obligaciones». «Cabe recordar que las personas denunciantes tienen derechos laborales, que están siendo respetados, pero también obligaciones respecto a las modalidades de sus contratos que harían bien en respetar y no intentar manipular a la opinión pública», ha añadido. Finalmente, las mismas fuentes han apuntado que las concentraciones llevadas a cabo «no cuentan con el respaldo de una mayoría sindical de Osakidetza».

Denuncia de ESK

Por su parte, ESK ha llevado a cabo una denuncia pública de las «actitudes prepotentes y caciquiles que Osakidetza lleva adelante, con la inestimable ayuda de las diferentes gerencias de nuestros Hospitales». Desde el sindicato denuncian que «no es casualidad que la represión y el castigo a nuestros compañeros, denunciantes del sistema clientelar que impera en las OPE's a especialidades médicas, se dé desde la Dirección de este Centro».

En la nota de prensa ESK explica que «el conjunto de la plantilla está más que acostumbrada al trato despótico que las diferentes supervisoras y mandos intermedios realizan diariamente. Nos encontramos con modificaciones constantes en la cartelera, no respetándose el descanso entre jornadas; carteleras no ajustadas a horario, prolongaciones de jornada, falta de contratación, etc. Y todo esto con el amparo y el consentimiento de la Gerencia de este Centro, que cumple a rajatabla las ordenes dadas por el señor Darpón, Consejero de Sanidad, y el señor Diego, Director General de Osakidetza, para que cualquier atisbo de disidencia o de denuncia sea cortado de raíz, haciendo suyo el viejo mensaje: quien se mueve, no sale en la foto».

Ante esto, ESK ha remarcado que van a seguir y «van a apoyar sin fisuras la actitud éticamente irreprochable de todas aquellas personas que valientemente han denunciado el clientelismo de un partido, el PNV, que gestiona las instituciones como si fuera su chiringuito particular».