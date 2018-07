«Ha sido un orgullo hacer el papel de general»

El antzuolatarra ha realizado por primera vez el papel en sustitución de Joseba Iparragirre que lo ha interpretado durante los últimos dieciocho años.

-¿Qué ha supuesto ocupar este cargo?

-Una responsabilidad muy grande. Los días anteriores estaba muy nervioso y repasé varias veces los textos para estar seguro de que todo saliera bien. Sin embargo, ha sido un orgullo y estoy encantado de haber tenido la oportunidad de dar vida al general.

-¿Cómo ha sido la preparación?

-He tenido varios ensayos en los que he practicado la forma de dirigirme al público controlando la velocidad, el tono, el gesto y la actitud. Además, he hecho un esfuerzo durante toda la semana por cuidar la voz. He pasado algunos días practicando lo de montar a caballo. He participado en el Alarde muchos años en papeles como tamborilero y fusilero. Conozco bien los detalles, aunque lo de hoy (por ayer) suponía un reto.

-¿Cuáles han sido en su opinión los momentos más emocionantes?

-El discurso del general ha sido muy importante porque está cargado de simbolismo. Después, hacia la parte final del Alarde, también el saludo es un momento muy emocionante con todo el público mirándote. Ver tanta gente mete presión pero a base de ensayos he ganado seguridad.

-¿Cómo está viviendo estas fiestas?

-Estoy viviéndolas rodeado de mis amigos y mi familia aunque he tenido que preocuparme en no forzar la voz.